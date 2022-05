Pasienter ikke varslet om at de er operert av «Flekkefjord-legen»: – Vil ikke skape unødig frykt

I 12 år feilopererte og skadet han pasienter ved Sørlandet sykehus.

Nylig kunne NRK avsløre at Jerlan Omarchanov har fått nye jobber i Tyskland, og at han fortsatt opererer pasienter. Til tross for at han har mistet autorisasjonen som lege i Norge.

Men det er ikke alt.

Han har også operert 90 pasienter i Hammerfest og Bergen.

Fem uker i nord

Omarchanov jobbet som overlege i ortopedi i Flekkefjord, uten at han var utdannet ortoped.

Da Omarchanov hadde ferie fra jobben der, dro han nordover for å operere.

Også der som overlege ved ortopediavdelingen.

I likhet med Flekkefjord, manglet lokalsykehuset i Hammerfest legespesialister.

Omarchanov var i nord til sammen fem uker i 2016 og 2017. I løpet av disse ukene opererte han 47 pasienter.

NRK har fått innsyn i en liste over disse operasjonene. Det dreier seg om avanserte inngrep, som transplantasjoner og innsetting av proteser.

Da NRK kontaktet sykehuset i november i fjor, var ingen av journalene til de 47 opererte pasientene gjennomgått.

– Visste ikke

Søren Bøvling tok over som avdelingsleder ved ortopediavdelingen på sykehuset i Hammerfest i fjor.

Selv kom han til Hammerfest noen måneder etter at Omarchanov hadde sluttet.

Bøvling sier han ikke visste at dette var legen fra Flekkefjord før NRK tok kontakt i november. Til tross for at dette var kjent for andre ansatte.

– Nei, det gjorde jeg faktisk ikke.

Men heller ikke etter at NRK opplyste sykehuset om dette ble operasjonene gjennomgått, eller pasientene kontaktet.

Begrunnelsen var kapasitetsproblemer på grunn av pandemien.

– Vi har prioritert å behandle pasienter som trenger det nå, fremfor å nøste opp i journaler som er fem år gamle.

Søren Bøvling sier pandemien er årsaken til at de ikke har kontaktet pasienter som er operert av Omarchanov tidligere. Foto: Allan Klo / NRK

Vil kontakte pasienter

NRK har kontaktet sykehuset flere ganger de siste månedene for å høre om pasientene har fått beskjed.

Det har de ikke.

– Vi vil ikke skape unødig frykt, sier Bøvling.

Men nå har sykehuset gått gjennom rundt halvparten av journalene. Når alle er gjennomgått, vil pasientene få et brev.

– Hittil ser det ikke ut til at det har skjedd feil. Men vi kan ikke garantere at ikke det dukker opp.

Haukeland

Året før han dro til Hammerfest gikk Omarchanov i et tre måneder langt vikariat i Bergen.

Her opererte han til sammen 43 pasienter.

Men heller ikke disse hadde blitt varslet eller undersøkt da NRK tok kontakt med Haukeland universitetssjukehus i november i fjor.

Omarchanov gikk i et vikariat ved proteseavdelingen på Haukeland universitetssjukehus i 2015. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

Dette til tross for at de her visste hvilken lege det var som hadde jobbet hos dem.

– Jeg er usikker på når ryktet begynte å versere, sier avdelingsleder Jonas Fevang.

Avdelingslederen sier han fikk bekreftet navnet på legen av en kollega ved Sørlandet sykehus oktober 2021.

Det var Jonas Fevang som ansatte Jerlan Omarchanov ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Fem har tatt kontakt

Etter henvendelsene fra NRK i november, satte sykehuset i gang med å gå gjennom operasjonene.

Omarchanov hadde foretatt 13 operasjoner alene. 21 sammen med overlege, 9 med annen LIS-lege.

Sykehuset kunne ikke finne noen feil i gjennomgangen.

Først 24. februar i år ble det sendt ut et brev til pasientene. Da hadde det gått tre måneder siden NRK først tok kontakt med sykehuset.

– Vi skjønte at dette ville bli en mediesak, og da tenkte vi at det var viktig at de aktuelle pasientene var informert om dette av sykehuset på forhånd, sier Fevang.

Han opplyser at fem pasienter har kontaktet sykehuset.

En av dem mener hun har blitt feiloperert.

– Denne pasienten har vært fulgt opp hos oss fra før, sier Fevang.

NRK har forsøkt gjentatte ganger å få Jerlan Omarchanov i tale. Verken han eller forsvareren hans vil kommentere saken.

I morgen, torsdag 19. mai, skulle rettssaken mot han startet i Norge, men i dag kom beskjeden om at saken er utsatt. Omarchanov står tiltalt for én av mange feiloperasjoner.

Hittil har rundt 60 pasienter fått erstatning etter å ha blitt feilbehandlet av Omarchanov.