Pangstart på politikernes sirkusuke

Debatter, utspørringer, minglefest, uformell kaffeprat og utilslørt markedsføring av egne merkevarer og synspunkter.

Arendalsuka har siden 2012 etablert seg som den desidert største møteplassen for norske politikere, medier, organisasjoner og næringslivsfolk og kan i år reklamere med opp mot 800 arrangementer.

Men den NRK-sendte partilederdebatten mandag kveld er nok et av programpunktene som vil få størst oppmerksomhet i mediene. Den vil for alvor markere at valgkampinnspurten er i gang.

Hovedtemaer for debatten blir økonomi og verdier. I økonomibolken blir det tatt opp temaer som skatt, arbeid og velferd, opplyser NRK. Verdidebatten blir blåst i gang med en duell mellom KrF-leder Knut Arild Hareide og Frp-leder Siv Jensen, før de andre partilederne kan hekte seg på.

– Unngå feil

Professor Jens Elmelund Kjeldsen ved Universitetet i Bergen er spent:

– Debatten er viktig i seg selv, men like viktig er fortolkningen etterpå, sier han til NTB.

En indirekte effekt av selve debatten er hvordan den videre diskusjonen om den i sosiale og tradisjonelle medier forløper i etterkant.

– Selvsagt er også det du gjør i debatten, avgjørende for hvordan fortolkningen blir. Vi har i USA og Storbritannia sett tendenser til at politikerne er mest oppsatt av å unngå store feil.

Kjeldsen er derfor nysgjerrig på om partilederne vil velge en offensiv eller defensiv strategi. Han har også noen klare synspunkter på hva som må til for å lykkes i debatten.

– Det første er at du må være veldig tydelig og klar på hva som er din politikk og hva som er de gode argumentene for den og hvordan den skiller seg fra andre partier. Det andre er at du må ha en karakter som gjør at folk vil stemme på deg som person og parti: Du må vise at du er kompetent, at du jobber for borgerne, og du må sørge for at velgeren kan identifisere seg med deg.

Hektisk uke

Stortingsvalget 11. september er bakteppet for årets Arendalsuke, og partiene har i løpet av uken fått hver sin time til fri disposisjon på Kanalplassen i sørlandsbyen. Først ut er Høyre mandag. Deretter følger Venstre, SV og Miljøpartiet De grønne tirsdag, Fremskrittspartiet og KrF onsdag og Arbeiderpartiet torsdag.

I tillegg blir det en mengde debatter og informasjonsmøter om alt fra klima, skole og pensjon til havbruk, landbruk, havbruk og teknologi.

Arendalsuka preges også av en mengde ferske rapporter og lanseringer. Det knytter seg spenning til Forbrukerrådets nye tjeneste for prissammenligning av dagligvarer som presenteres onsdag. Tjenesten gjør det mulig å se pris for en ferdig sammensatt handlekurv i alle norske dagligvarebutikker.

Og mens partilederne skal i ilden allerede på Arendalsukas første dag, skal morgendagens politikere, nemlig ungdomspartilederne, i ilden helt på tampen av uken, fredag kveld.

( NTB-Kristian Skårdalsmo )