Saken oppsummert: - Pål Tesaker Fosso, programansvarlig på kulturhuset i Lyngdal kommune, må fjerne regnbueflagget fra kontoret sitt.

- Lyngdal er den første kommunen i Norge som har vedtatt regler for hva ansatte kan ha på kontorene sine.

- Ordfører Unni Nilsen Husøy (Frp) mener at politiske budskap ikke burde henge i offentlige kontorer.

- Høyre og Venstre stemte imot forslaget, og noen mener at dette er en unødvendig retningslinje for kommunen å ha.

- Kommunesektorens organisasjon (KS) har ingen retningslinjer for kontorer, og Lyngdal blir dermed den første kommunen i landet med slike regler.

- Husøy tror at flere kommuner vil følge etter Lyngdal.

– Jeg satt opp flagget i forbindelse med Skeive Sørlandsdager. Det er en stund siden. For min del kan det bare stå der, sier Pål Tesaker Fosso.

Han jobber som programansvarlig på kulturhuset i Lyngdal kommune. Kontoret har han hatt i snart 15 år.

Der har han mange bilder av familien, post-it lapper, og på pulten står et regnbueflagg.

– Det har jeg fordi jeg mener det er viktig å støtte opp om alle medlemmer av samfunnet, sier Fosso.

Nå må flagget fjernes. Politikerne i Lyngdal har som første i landet bestemt at kommunale kontor ikke bør innredes som private sfærer.

Har blitt en diskusjon

Det var ordfører Unni Nilsen Husøy (Frp) som fremmet forslaget til politikerne i formannskapet i Lyngdal nylig.

Hun forteller at dette er retningslinjer kommunen har hatt fra før. Men at de ikke har blitt fulgt.

– Det har blitt en diskusjon blant innbyggere og ansatte. Derfor har det blitt løftet politisk, sier Husøy.

Dette er vedtaket Ansattes kontorer og åpne landskap er offentlige steder og bør derfor heller ikke innredes som private sfærer eller utsmykkes på et vis som kan skade Lyngdal kommunes omdømme.

Nærmeste leder har et særskilt ansvar for å følge opp forhold som streider mot disse retningslinjene.

Brudd på etiske retningslinjer kan føre til disiplinær reaksjon. Ble vedtatt i formannskapet i Lyngdal kommune 5. september med 5 stemmer for (Frp, Ap, KrF og Sp) og 2 stemmer mot (H og V).

Hun mener politiske budskap ikke burde henge i offentlige kontorer.

– Jobber du i en offentlig etat, og er ansatt i en kommune, så skal du være nøytral i forhold til verdisyn. Du kan ikke fronte dine religiøse og politiske standpunkter, sier Husøy.

– I vedtaket står det at kontorene ikke kan innredes som «private sfærer». Betyr det at ansatte ikke kan ha familiebilder på pulten?

– Her må det brukes sunn fornuft. Det er selvsagt ok å ha et bilde av ungene på pulten, men man trenger ikke tapetsere hele veggen med familiebilder.

Ordfører i Lyngdal Unni Nilsen Husøy mener det bør holde for de ansatte å pynte hjemme. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Spurte om elefant i rommet

Høyre og Venstre stemte imot forslaget da det ble behandlet av politikerne. Bernt Mushom (H) mener dette er en unødvendig retningslinje for kommunen å ha.

Han ønsket under møtet å få svar på hva som var bakgrunnen for saken. Ifølge Lister24 hang det et regnbueflagg i et vindu på kommunehuset da diskusjonen om dekoren startet i november i fjor.

– Det fikk jeg ikke svar på. Hvis det er tilfellet mener jeg det er uheldig at vi har en sak om det, sier Mushom.

Ordføreren tror ikke diskusjonen kommer på grunn av regnbueflagget i vinduet.

– Jeg ser ingen elefant i rommet. Dette er ikke en sak som handler om pride-flagget, men det handler sikkert også om det, sier hun.

Bernt Mushom (H) mener vedtaket om hva ansatte kan ha på kontorene sine er unødvendig. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tror flere vil følge etter

Høyres representant i formannskapet sier de kommer til å forholde seg til vedtaket som nå er gjort.

– Men jeg tenker dette kunne vært løst uten egne retningslinjer, sier Mushom.

Kommunesektorens organisasjon (KS) har ingen retningslinjer for kontorer. Lyngdal blir første kommunen i landet med regler for hva ansatte kan ha på kontorene sine.

– Det kan godt hende vi er de første. Men jeg tror ikke vi blir de siste, sier Husøy.

