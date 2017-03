Pågreip «Barnevogn-bande»

Fleire personar i den såkalla «Barnevogn-banden» er pågripne i Drammen. Dei skal ha stole varer for fleire tusen kroner blant anna frå Expert i Lillesand, skriv Fædrelandsvennen. Dei skal ha stole varer for 140 000 kroner over heile landet.