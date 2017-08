– Det har vært en fantastisk tur med store utfordringer og uforglemmelige hendelser, sier Peter Lind Gupta fra Kristiansand.

Det er bare et par dager siden han og turkameratene Ivan Sigmundsen og Marius Fuglestad fra Sandnes, kom hjem fra turen som startet 800 kilometer inn i Canada og fortsatte gjennom hele Alaska.

De har padlet Yukon-elva fra begynnelse til slutt. Det tok 52 dager.

Utfordringer underveis

I forkant var de spent på om det i det hele tatt var mulig å padle hele ruta. Det gikk lettere enn de hadde tenkt. Været ble til tider en større utfordring.

Som den gangen da vinden tok seg opp i løpet av natta og kanoen blåste på elva. Da de skjønte at det ikke nyttet å svømme oppover for å hente den, innså de at de måtte få hjelp.

Mens Marius ble igjen i teltet, la Ivan og Peter på svøm for å komme seg til en fiskeleir på den andre siden av elva. Det ble til fem kvarter i høye bølger og kaldt vann, før indianerne ved fiskeleiren fikk øye på dem og kom dem i møte med en båt. Å fortsette oppover elva for å hente kanoen, måtte imidlertid vente til været hadde løyet.

Etter at de to kameratene hadde blitt reddet opp av vannet, bød indianerne på elghjertestuing og ga dem husly til stormen løyet. Foto: Peter Gupta / Privat

Omringet av ulver

Underveis ble det også flere møter med dyr. Det mest skremmende begynte med synet av en elg på elvebredden.

Etter at kameratene hadde gått i land for å ta bilder, dukket det plutselig opp en ulv, så en til, deretter enda en.

– Vi skjønte at ulvene var på jakt og tenkte at dette ville vi ha med oss, sier Gupta.

Mens kameratene iakttok det hele, kom det ti ulver til. I begynnelsen bjeffet de mot turfølget, men så var det elgen som tok oppmerksomheten. Da ulvene hadde sirklet rundt både elgen og de tobeinte en stund, syntes kameratene at det ble ubehagelig og bestemte seg for å padle ut til en liten øy.

– Vi hørte ulvene hyle og lyder fra elgen. Ulvene fikk omsider måltidet sitt, sier Gupta.

De åtte bjørnene de fikk se på turen, var mindre skremmende. Guptas inntrykk var at de var redde for mennesker.

Første nordmenn i kano

Gupta og vennene har prøvd å finne ut om det er andre nordmenn som har gjennomført samme reise i kano. Så langt er det ingen ting som tyder på det.

– All research tilsier at vi er de første. Vi tror heller ikke det er noen yngre skandinaver som har gjort dette heller.

Peter Lind Gupta sier at det var stort å komme til Beringhavet, men samtidig litt trist fordi det betydde at reisen var slutt. Foto: Morten Krogstad / NRK

Den 16 august kom de fram til målet, der Yukon-elva slutter og renner ut i Beringhavet.

Gupta kunne gjerne vært lenger i villmarken. Padleårene derimot, skal legges på hylla en stund.

– Jeg må innrømme at jeg var lei av å padle på slutten. Jeg har padlet og vist at jeg mestrer det. Nå skal jeg finne på noe annet.