På hesteryggen gjennom Mongolia

– Jeg så et klipp på Youtube, og ble veldig fasinert av hvordan alle i Mongolia rir på hester. Jeg kunne ikke ri, men ville gjerne lære det, og kombinere det med å reise hit, forteller Eirik Gulsrud Johnsen på telefon fra byen Kharkorin, i Mongolia.

Han er snart halvveis på den 2400 kilometer lange reisen fra øst til vest i Mongolia, og kan nå trygt fastslå at han behersker kunsten å ri.

– Det tok litt tid å venne seg til at hestene her er ville, men det har gått bra hittil.

Eirik er oppvokst i Arendal, men er bosatt i Oslo, der han jobber som arkitekt.

Eventyrlysten

Da han startet med ridekurs i februar, skjønte familien lite.

– Vi fikk sjokk da han lanserte planen, men samtidig er det jo ikke første gang han finner på noe sånt, forteller Ketil B. Johnsen, pappa til Eirik.

Eiriks pappa, Ketil B. Johnsen sier at sønnen kommer fra en eventyrlysten familie, men at Eirik overgår de andre. Foto: privat

I 2003, i en alder av 21 år, gikk Eirik Danmark på langs, på ski.

Det var egentlig bare ment som en test for å se om det var mulig å krysse Sahara på ski, men kombinasjonen sand, skisko og varme gav store sår på føttene. Sahara-planene måtte skrinlegges.

De to siste somrene har han brukt til å padle kajakk i Polen og Frankrike.

Åtte uker på hesteryggen

Denne gangen var det altså Mongolia som lokket.

Turen startet i begynnelsen av juli, og hvis alt går etter planen, er han hjemme på norsk jord den 1. september.

Så langt har Eirik ridd over fjell og endeløse sletter, og forteller entusiastisk om landskapet.

– Mongolia har jo alt: høye fjell, ørken, endeløse sletter, enorme innsjøer og elver. Det er utrolig vakkert her.

Med seg på turen har han fem hester og en guide.

Pappa Johnsen innrømmer at familien var urolige i starten av turen, men at de ikke er bekymret så lenge Eirik oppdaterer dem på hvor han er og at han har det greit. Det gjør han på telefon og messenger.

Utfordringer underveis

Det tok ikke lang tid før han Eirik matforgiftet ble syk. Etter et hestekjøp ble han invitert på middag der han fikk smake på både hestemelk og andre lokale spesialiteter.

– Jeg ble veldig dårlig. Det endte med at jeg måtte ta taxi 130 kilometer for å komme til nærmeste sted med vannklosett og aircondition. Å ligge i telt med feber når det er rundt 40 grader ute, er veldig ubehagelig, sier han.

Forsinkelsene grunnet sykdom og annet har gjort at han har blir nødt til å "jukse litt" med biltransport et stykke, for han vil gjerne fullføre hele turen.