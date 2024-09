Overgrepssiktet idrettsleder skal ha vippset barn

Saken oppsummert: En idrettsleder i Lyngdal er siktet for gjentatte fysiske seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

Den siktede skal også ha vipset barn, ifølge flere kilder.

Mannen har i stor grad erkjent forholdene som siktelsen omfatter.

Agder-politiet ber om forlenget varetektsfengsling for mannen.

Dette er den andre saken som rammer idrettslaget i Lyngdal, en annen idrettsleder ble dømt for seksuelle overgrep for fire år siden.

Agder Idrettskrets og Lyngdal cup uttaler at det må jobbes med rutinene for politiattester og oppfølging.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Onsdag ble siktelsen mot en idrettsleder i Lyngdal utvidet til å gjelde gjentatte fysiske seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

Fra før var han siktet for befatning med seksualiserte fremstillinger av flere barn.

NRK erfarer at den siktede skal ha vippset barn.

Det forteller flere kilder til NRK uavhengig av hverandre.

Agder politidistrikt vil ikke kommentere opplysningen. De vil heller ikke si noe om hvor mange barn som er involvert.

Agder Idrettskrets mener hele saken er trist.

– Dette er trist for lokalmiljøet og for idretten. Det gjør at foreldre kanskje ikke vil være så sikre på å gi barna et idrettstilbud, sier nestleder i Agder idrettskrets Arnt Abrahamsen.

Arnt Abrahamsen i Agder Idrettskrets opplyser at idrettskretsen følger opp med støtte til idrettslaget. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Advokat Bjørge Usterud Tveito forsvarer den siktede mannen i 30-årene. Han har sagt til NRK at siktede langt på vei har erkjent de forholdene som siktelsen omfatter.

Denne uken ber Agder-politiet om forlenget varetektsfengsling for mannen. De ønsker nye åtte uker i varetekt.

Hadde politiattest

Dette er den andre saken som rammer idrettslaget i Lyngdal.

For fire år siden ble en annen idrettsleder pågrepet og dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Abrahamsen i idrettskretsen sier det er gode systemer for å fange opp saker som dette, men at man må sikre at de blir enda bedre.

– For det viser seg at det finnes smutthull, sier han.

– Hvordan kan man hindre at dette skjer?

– Fra idretten sentralt er vi nødt til å skjerpe rutiner med politiattester og oppfølging på alle nivå. Vi må gå gjennom dette nok en gang.

Politiet har overfor NRK tidligere bekreftet at mannen som er siktet hadde levert politiattest før han begynte i Lyngdal Idrettslag.

Må jobbe med rutinene

William Holmen Foss er leder for Lyngdal cup. Han mener det blir syndet mye med politiattester i mange idrettslag.

– Vi må jobbe med rutinene, for politiattester kan være en falsk trygghet. Først og fremst må man være veldig nøye med å sjekke referanser og andre ting det er mulig å sjekke når folk søker jobb, mener Foss.

Daglig leder i Lyngdal Idrettslag har ikke besvart NRK sin henvendelse i saken. Heller ikke bistandsadvokatene ønsker å kommentere noe.