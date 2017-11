Over 5500 hummerfiskere

I Aust- og Vest-Agder har over 5523 personer registrert seg for å få fiske hummer i år. Nye regler gjør at man nå må registrere seg for å ha lov til å fiske hummer. Av de 5523 er drøyt 250 yrkesfiskere, mens resten er hobbyfiskere.