Ordfører om savnet gutt: – Tror det preger nesten alle

– Det er tunge dager og alle vår tanker går til de pårørende som sitter med en uavklart situasjon.

Det sier ordfører i Lyngdal, Unni Nilsen Husøy (Frp).

Det var mandag at kommunen fikk bekreftet at det var en gutt fra Lyngdal som var savnet på Vigeland, i nabokommunen Lindesnes.

– Det preger hele kommunen, alle innbyggerne, nabokommunene og jeg tror det preger mer eller mindre alle landets kommuner.

Ordføreren har stor medfølelse med guttens familie, som er i en vanskelig situasjon.

En skoleklasse er berørt

På en barneskole i Lyngdal står en pult tom. Kommunen jobber for å ivareta klassen og lærerne på den aktuelle skolen.

– Vi har jobbet med å gjøre skoledagen god og trygg for de elevene som er berørt. Kommunen setter inn det som trengs av ressurser for at hverdagen skal bli så god som mulig, sier Husøy.

Hva slags hjelp og støtte kan dere tilby til de pårørende?

– Vi har et psykososialt kriseteam som er satt inn og vi tilbyr de pårørende den hjelpen som de måtte trenge underveis i prosessen. Vi setter inn alle ressurser vi har her i kommunen til disposisjon, etter hva behovet til de pårørende er, sier ordføreren.

Frivillige gjør seg klar til å delta i letingen tirsdag. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Håpet er der

I Lyngdal sentrum kjenner de fleste noen som deltar i leteaksjonen.

– De som har anledning og mulighet stiller opp, sier Ingrid Olsen.

Hun har selv barn som er med på letingen, og som kjenner foreldrene til gutten som er savnet.

– Det er et stort terreng og det er uoversiktelig. Det er vanskelig, men håpet er der. Det er det viktigste.

Hun sier at det er et lite lokalmiljø og at «alle kjenner alle».

Ingrid Olsen bor i Lyngdal og har barn som er med i leteaksjonen. Foto: Miriam Grov / NRK

– Det er en veldig trist situasjon

Linas Zukauskas jobber på butikk i Lyngdal sentrum.

Han forteller at saken gjør inntrykk på lyngdølene, og at alle er opptatt av den.

– Det er en veldig trist situasjon, synes jeg. Stakkars gutt og stakkars familie. Vi prøver å hjelpe til med det vi kan, så tre menn fra butikken her er ute og hjelper til med letingen, sier han.

Hvordan preger det stemningen i Lyngdal?

– Det er lite folk i byen, vi prøver å holde oss oppdatert på det som skjer i avisen og mange hjelper til med å lete.

Linas Zukauskas jobber i en jaktbutikk i Lyngdal sentrum. Flere av kollegaene hans deltar i leteaksjonen. Foto: Miriam Grov / NRK

Stort engasjement

Saken har engasjert lang ut over kommunegrensene.

Flere hundre frivillige deltar i letingen og folk kommer tilreisende fra store deler av landet for å bidra.

Det sterke engasjementet går inn på ordføreren i den lille kommunen.

– Det er klart at det gjør et stort inntrykk. Både den jobben som leitemannskaper gjør, den frivilligheten som innbyggere har vist og folk som kommer langveis fra for å hjelpe.

Husøy vil gjerne takke alle som involverer seg.

– Det viser hvor mye folk bryr seg, så vi må bare takke alle for den innsatsen de legger ned, sier ordføreren i Lyngdal kommune.