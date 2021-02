Ordfører bekymret for berørte i Baneheiasaken: – Har preget en hel generasjon

– For mange av oss kom det nok som ei bombe, sier innbygger Tore Heidenreich.

Kristiansanderen sikter til nyheten om at drapsdømte Viggo Kristiansen nå får saken sin gjenopptatt - etter seks mislykkede forsøk.

Meningene om avgjørelsen er delte blant folk i byen.

Sterke følelser

– Jeg kan ikke skjønne hvordan de kan finne noe nytt etter så mange år, sier Randi Haukom.

Nils Egil Rosen sier han tror folkene som har vurdert saken, vet hva de gjør.

– Men det er forferdelig for de etterlatte å måtte gå gjennom dette en gang til, legger han til.

Frode Aaberg synes det er greit at saken gjenopptas. Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

– Det har vært litt usikkerhet i alle år om beviser, så jeg synes det er godt at saken blir tatt opp igjen, sier Frode Aaberg.

Han husker saken godt og forstår at mange føler sterkt om gjenopptakelsen.

Selv mener han det er viktig å se på saken på nytt.

– Er han skyldig håper jeg inderlig han blir dømt for det, men det er noe med å rydde opp i usikkerheten.

Baneheia-saken Ekspandér faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnett to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. * Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom. * Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken fra 2002.

– Har båret med oss voldsomme inntrykk

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland sier avgjørelsen kom som en overraskelse.

– Det må man bare forholde seg til. Men jeg er nok veldig langt fra den karakteristikken om at dette er en gledens dag, sier han til NRK.

Skisland har tillit til rettssystemet. Men han er bekymret for hva gjenopptakelsen medfører for de pårørende og andre berørte.

Jan Oddvar Skisland (Ap) ble ordfører for første gang i 2003, tre år etter drapene i Baneheia. Han sier han har tillit til rettssystemet, men bekymrer seg for de pårørende og etterlatte. Foto: Svein Sundsdal

En hel generasjon skolebarn ble preget av saken i 2000.

– Jeg hadde selv en datter som gikk på samme skole som en av jentene. Dette gjorde voldsomme inntrykk på hele Kristiansand, sier ordføreren.

Han husker godt at foreldre var redde for å la barna sine leke alene, og at mange barn også var redde i tiden etter drapene.

– Det gjorde et kolossalt inntrykk som vi har båret med oss.

Drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) satte dype spor i Kristiansand i 2000. Foto: Lise Åserud

Også for Stein Borgersen kom avgjørelsen overraskende på.

Den tidligere distriktssjefen i Heimevernet var den som fant jentene drept i Baneheia for snart 21 år siden.

– Jeg tenker først og fremst på de pårørende som har vært gjennom veldig mye. Det er vondt å tenke på hva de kanskje må gjennom en gang til, sier han til NRK.

Han tror en ny runde i retten vil bidra til å rippe opp i en vanskelig sak for mange.

– Men hvis man må stille igjen er man forpliktet og nødt til det, for å belyse saken så godt som mulig.

Stein Borgersen mener saken viser at vi har et rettssystem i landet som fungerer. Foto: Espen Bierud / NRK

Har tatt Baneheia tilbake

Borgersen beskriver en uhygge i Kristiansand i tiden etter drapene.

Hundrevis gikk i fakkeltog for å ta tilbake Baneheia den gang. Men det skulle ta lang tid før stedet ble som før.

I dag har området igjen blitt et yndet tur- og badested for kristiansandere.

– Det tok nok flere år før man begynte å føle seg vel med å bruke Baneheia som det fantastiske stedet det alltid har vært, sier Borgersen.

Ordfører Jan Oddvar Skisland er bekymret for hvordan lokalsamfunnet vil takle at saken gjenopptas.

Han håper medienes og politikernes håndtering kan bidra til at opplevelsen blir så lite opprivende som mulig.

– Så får man bare håpe at det blir en fornuftig behandling av gjenopptakelsen.

Påtalemyndigheten skal nå vurdere om de vil kreve en ny rettssak, eller om de vil samtykke til en frifinnende dom for Viggo Kristiansen. Foto: Thomas Sommerset / NRK