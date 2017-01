Oransje nivå i Kristiansand

Luftkvaliteten i flere byer på Sør- og Østlandet er på et helsefarlig nivå mandag. Norsk institutt for luftforsknings målestasjoner viser at luftkvaliteten er helsefarlig og på rødt nivå i Oslo, Drammen, Fredrikstad og Grenland. I Kristiansand er faregraden oransje. I morgen er det ventet at nivået i Kristiansand vil være på rødt nivå.