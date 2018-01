Orangutang født i Dyreparken

– Denne fødselen veldig kjærkommen i det internasjonale bevaringsprogrammet som vi er en del av. Orangutanger får bare unger hvert 7–8 år, sier biolog Helene Axelsen i Dyreparken til NRK.

Det blir stadig færre borneo-orangutanger igjen i verden fordi regnskogen hogges ned.

Den lille orangutang-ungen ble født lørdag ettermiddag. Axelsen forteller at mammaen Nony (32) kom stolt bort til henne i vinduet for å vise fram ungen som veier mellom 1,5 og 2,0 kilo.

Dyreparken har lenge visst at Nony var drektig, men dyrepasserne har ikke visst når fødselen ville skje.

Det hadde heller ikke vært noen tegn på at fødselen har vært nært forestående. En orangutang er drektig i cirka 8,5 måned.

Den nyfødte orangutang-babyen kom til verden lørdag ettermiddag. Her er han sammen med mamma Nony (32). Hvis en orangutang er heldig får hun fem unger i løpet av livet. Foto: Ole Martin Buene

Fødte foran gjestene

Cirka ti forbausede gjester ble lørdag tilfeldige vitner til den spesielle fødselen.

En av disse er Bård Gunnar Tveit fra Arendal som var på besøk i Dyreparken med familien. De kikket inn gjennom vinduet på orangutanghuset der Nony lå i hengekøyen da de plutselig oppdaget at det var en fødsel på gang.

– Etter rundt et kvarter var det hele over. Det var en veldig spesiell opplevelse og noe vi nok ikke kommer til å oppleve igjen. Ungene synes det var kjempegøy, forteller Tveit.

Dette bildet tok Bård Gunnar Tveit rett etter at orangutang-ungen var født. Orangutangen til høyre er den nysgjerrige storebroren Louis (7) og ikke pappa Matu (21). Foto: Bård Gunnar Tveit

Foreløpig er Nony og den lille ungen adskilt fra far Matu (21) og storebror Louie (7).

Orangutangområdet er fortsatt åpent for publikum, men Nony har mulighet til å trekke seg bort dersom hun ønsker fred og ro.

– Hun er en veldig rolig og erfaren mor som ikke viser noe tegn til stress på grunn av publikum, sier Helene Axelsen.

Nå er det fire orangutanger i Dyreparken. Her er en av dem sammen med biolog Helene Axelsen. Foto: Dyreparken

Mammadalt i mange år

– Orangutanger er veldig like oss mennesker, også når det gjelder unger. De er små og hjelpeløse veldig lenge og avhengig av sin mor i mange år. Vi følger nøye med på utviklingen, men Nony er en god og erfaren mor så vi regner med at dette skal gå veldig bra, sier Helene Axelsen.

Den lille orangutang-tassen har ennå ikke fått noe navn. De fant ut at det var en gutt mandag formiddag.

– Vi fokuserer mindre på navn på dyrene enn vi gjorde før. Det er viktig for oss at de ikke får et menneskenavn, men heller et navn med en tilknytning til der de er fra, sier Axelsen.

I Dyreparken bor det nå fire orangutanger. Matu (født 1996), Nony (født 1985), Louie (2011) og lillebror uten navn som ble født i helga.

Dyreparken har hatt orangutanger siden 2004.

De første månedene tilbringer ungen på magen til mammaen sin før han begynner å utforske verden på egenhånd. Foto: Ole Martin Buene