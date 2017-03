Oppvarmer med store drømmer

I sommer delte han scene med pop-fenomenene Marcus & Martinus. Og musikken har alltid vært viktig for 23-åringen, som bruker etternavnet «Bodin» som artistnavn. Han begynte tidlig å spille gitar, men da han gikk på folkehøgskole fant han stemmen sin.

– Skolen hadde et kor og jeg oppdaget at jeg mestret sangen bra, forteller Bodin. Dermed begynte han å øve og bestemte seg for å satse på sangen.

Sikret seg platekontrakt

Musikken brakte ham til Oslo og musikkstudier.

– Jeg har vært så heldig å få platekontrakt, sier en fornøyd Mathias, som nettopp har sluppet sine to første singler.

– «You» handler mye om relasjoner til hvor man kommer fra, forklarer han, mens «Echo» er en følsom elektrisk pop-ballade med en tekst til en jeg har mistet og som jeg så inderlig føler fortjener en sang, røper Bodin.

Varmet opp for Marcus & Martinus

– Jeg har alltid likt å lage melodier og arrangementer, men sangtekster har jeg bare holdt på med i et par år, forklarer Bodin.

Tekstene henter han fra eget liv og egne opplevelser.

– Jeg håper andre kan kjenne seg igjen i tekstene mine, understreker han.

Mathias Bodin fra Lindesnes drømmer om å spille på Palmesus i Kristiansand. Foto: Bodin

Fjoråret var begivenhetsrikt for Bodin. Han fikk ungdommens kulturpris i hjemkommunen Lindesnes og under Skalldyrfestvalen i Mandal var han oppvarmer for de populære tvillingene Marcus og Martinus.

– Ja, herre-min-hatt! utbryter han.

– Det var en rar og morsom opplevelse, men det ble litt mye for meg. Jeg husker nesten ingenting av konserten, men det var likevel vellykket, ler Mathias.

Drømmer om Palmesus

Bodin har planer om å gi ut flere sanger og han håper musikken hans vil bli lagt merke til og gi ham spennende spilleoppdrag. Og når det gjelder framtidsdrømmer er det en spesiell festivaljobb han gjerne vil ha.

– Det hadde vært gøy å få spille på Palmesus, enten i år eller et annet år, innrømmer Bodin.