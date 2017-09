Opprop mot sosialistisk regjering

I dag går alle Sørlandets ordførere fra KrF, Høyre og FrP sammen om et felles opprop for å hindre en sosialistisk regjering. KrF-ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug sier dette ikke betyr en støtte til Frp i regjering, men at det men viser en avstand til Arbeiderpartiet.