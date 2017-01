– Det meste fjernes, med mindre det føres opp på mindre tilgjengelige og synlige steder sier gatekunstner Ener Konings, som holder til i Kristiansand.

Foto: Privat

Konings forteller til NRK at gatekunsten han lager fjernes ganske raskt, men at han ikke vet hvem som fjerner dem.

– I dette tilfelle var jeg heldig at noen tok bildet før det ble fjernet. Selv rakk jeg ikke bort før det var fjernet, men fikk tilsendt bilder av andre.

Ønsker en plan

– Jeg har ikke vært i dialog med kommunen, men savner en handlingsplan. Frie flater hvor dem som vil kan utfolde seg uten frykt for arrestasjoner og bøteleggelser, sier Konings.

Ener Konings peker på at blant annet Bergen har hatt en slik handlingsplan i flere år, og at dette har vært en fin arena for utvikling.

– Jeg tror ikke det er den eneste løsningen, men den kan bidra til en utvikling av sunne holdninger og en bredere forståelse av gatekunsten.

– Er ikke det du driver med egentlig tagging?

– I utgangspunktet jo, men jeg ser på det jeg gjør som noe mer enn bare noen raske tagginger som er tilfeldig oppført på et busstopp eller i en undergang, forteller Konings.

Han sier at det ligger mye tid og mye planlegging bak hvert kunstverk han lager og at han ønsker å gi noe til menneskene i byen.

– Dette er et forsøk på å gi folk et visuelt avbrekk i hverdagen som ikke er kurert av et galleri eller styrt av kommersielle krefter i forsøk på å selge deg noe.

Får støtte

Konings får støtte fra Walter Wehus, som er forfatter av boken Street Art Bergen og gatekunstblogger:

– Dette er for ille. Hvorfor kan ikke Kristiansand kommune lære noe av byer som Bergen og Oslo som oppmuntrer sine gatekunstnere?

Walter Wehus har merket seg hvor lite gatekunst det er. Foto: Privat

Han er nyinnflyttet i byen etter å ha bodd i Bergen, og har merket seg hvor lite gatekunst det er.

– Jeg har merket meg det som Ener Konings har gjort, men synes det er dumt at det fjernes så raskt. Ellers er det nesten ingenting gatekunst og det synes jeg er synd.

Wehus mener at det er forskjell på tagging og gatekunst.

– De som driver med gatekunst bruker mye av pengene sine og fritiden sin på dette. Taggere setter ikke pris på det arbeidet som de gjør.

Wehus mener også at Kristiansand kommune bør tenke gjennom hva de vil med gatekunsten og ha en bevisst tilnærming til gatekunst.

Kommunen er positiv

– Dette med gatekunst er litt delt. Vi har steder for gatekunst i byen, og så er det steder i byen der gatekunst blir fjernet fordi folk ikke vil ha det, sier teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Evensen sier at de ikke har nulltoleranse for gatekunst, men påpeker at hvis gatekunstnerne vil lage gatekunst så kan de kommunisere det til kommunen og da blir det ikke fjernet.

– Kristiansand kommune skal være en kulturby og nå jobber vi med en handlingsplan for kunst i offentlig rom, sier Evensen.