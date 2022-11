– Viltbånd burde være påbudt å ha i alle biler på lik linje med vest og varseltrekant, sier fallviltjeger Kjell Håvard Horverak i Kristiansand kommune.

Han er tilbake på stedet hvor to rådyr ble påkjørt få dager tidligere.

Høsten og vinteren er høysesong for viltpåkjørsler. På grunn av det varme klimaet er det nå mer viltpåkjørsler enn noen gang.

Horverak har merket den økte trenden.

– Spesielt blant rådyr. Hittil i år har vi 110 påkjørsler og over 200 innmeldte som kan ha med påkjørsel å gjøre.

Fallviltjeger Kjell Håvard Horverak mener viltbånd bør bli påbudt og ha i bilen. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Fallviltjegeren mener et viltbånd vil gjøre jobben til han og kollegaene lettere og gjøre at færre dyr lider unødig.

– Vi får startet søket kjapt og dyr slipper og lide lenger enn nødvendig, sier Horverak.

Et såkalt viltbånd gir informasjon om hva bilføreren skal gjøre dersom han er uheldig og kjører på et dyr.

Det kan også brukes til å vise jegerne hvor påkjørselen skjedde og i hvilken retning dyret forsvant.

– Skremmende situasjon

Denne uka hadde Agder fylkeskommune en informasjonskampanje om viltpåkjørsler.

Her delte de blant annet ut viltbånd til innbyggere.

Viltekspert Katrine Skaiaa Gunnarsli i fylkeskommunen mener det knallgule båndet er viktig å ha i bilen dersom ulykka er ute.

Viltekspert Katrine Skaiaa Gunnarsli i Agder fylkeskommune deler ut viltbånd til innbyggerne. Foto: Vetle Hjortland / NRK

– Å kjøre på et stort hjortedyr er en skremmende situasjon. Da er det fort gjort og ikke tenke klart. Båndet forteller hva du skal gjøre.

Hun forteller at det er en topp i antall viltpåkjørsler på denne årstiden.

– Folk er i skogen og jakter og plukker sopp og bær. Da er det mer bevegelse på dyrene og større risiko for påkjørsler.

Heng opp i et tre

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har viltpåkjørsler økt med nesten 10 prosent det siste året.

Siden 2019 og fram til i dag har nesten 9000 hjortevilt blitt påkjørt.

Gunnarsli sier det viktigste å huske på ved en viltpåkjørsel er å varsle politiet på 02800 og å sikre skadestedet.

Hun minner om viktigheten av å ta på refleksvest før du går ut av bilen.

– Dersom dyret løper ut av veien tar du viltbåndet og henger det opp i nærmeste tre eller brøytestikke.

Siden 2019 og fram til i dag har nesten 9000 hjortevilt blitt påkjørt. Det viser statistikk fra SSB. Foto: Jøte Toftaker

Blir ikke straffet

Et viltbånd som er satt opp på riktig plass gjør også arbeidet lettere for hunder som skal søke etter hjorteviltet.

Fallviltjeger Horverak sier det sparer masse tid i søket.

– Det er viktig for hundene mine at de blir satt på der dyret er påkjørt. Det gjør også jobben lettere for dem dersom det er flere dyr.

– Har folk flest nok kunnskap om hva de skal gjøre dersom de kjører på et vilt?

– Nei, det har de ikke og det er trist at dyr skal lide unødvendig. Jeg har opplevd at vilt har ligget i opptil to dager før det blir meldt inn, sier Horverak.

Han poengterer at en sjåfør aldri blir straffet for å kjøre på hjortevilt eller andre dyr.

– Du gjør ikke noe ulovlig, men det er veldig viktig at du melder fra til politiet. Det er mye bedre å si fra enn å la være og la dyret ligge og lide.