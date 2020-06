Oppfordrer til å rive ned gatekunst

– Min oppfordring til dem som skulle la seg friste av fire gratis sommerdekk, er å kjøpe dekkene selv. Da unngår de bot, erstatningskrav og anmerkning på «rullebladet», sier påtaleleder i Agder politidistrikt Terje Kaddeberg Skaar.

Han har lest Sharifs innlegg på Facebook, hvor han skriver at han har et oppdrag som skal fullføres og at den som gjør det får fire nye sommerdekk av ham.

Oppdraget går ut på å rive ned bannere med diktstrofer over Markensgate midt i Kristiansand.

«Riv ned dritten», skriver Sharif på Facebook.

Selv om han ikke har noen lokal tilknytning til Kristiansand, har Tommy Sharif gjentatte ganger engasjert seg i det som skjer der. Foto: Falch, Knut / NTB scanpix

Vil ikke si hvorfor

NRK har spurt Sharif om hva som ligger bak dette. Det vil han ikke si noe om nå.

– Jeg henviser til innlegget på Facebook. Der står det at jeg vil komme tilbake til dette senere, sier han.

Kan du si om det har noe med selve diktet å gjøre eller om det er personrelatert?

– Som tidligere sagt vil jeg komme tilbake til det senere, sier Sharif.

Tommy Sharif vil gi fire nye sommerdekk til den som river ned bannerne. Foto: Utklipp fra Facebook

– En overraskelse

Forfatter Cornelius Jakhelln, som har skrevet diktet på bannerne, fikk vite om Sharifs utspill via en venn.

– Det var først og fremst en overraskelse at et dikt kan provosere i den grad, sier han.

Han tror Sharifs engasjement har noe med hans forhold til den lokale forretningsmannen Einar Øgrey Brandsdal å gjøre, og at han gjør dette for å støtte ham.

Selv om Sharif kommer fra Skedsmo, har han flere ganger engasjert seg i saker i Kristiansand.

Det begynte med den omstridte Facebook-siden Sørlandsnyhetene, som flere ganger har kommet med påstander om kameraderi og korrupsjon blant politikere og næringslivstopper i sørlandsbyen. Brandsdal var med på å sponse siden, mens Sharif etter hvert ble en aktiv kommentator.

Jakhellns tidligere utstilling «Angel of Death» skal ha vært et oppgjør med Sørlandsnyhetene og hatretorikk som ble brukt i debatten.

Jakhelln sier han nettopp har hatt et forsoningsmøte med Brandsdal i forbindelse med at Brandsdals utsagn ble angrepet i utstillingen.

– Og nå henger jo dette diktet rett foran butikken til Brandsdal, men det er tilfeldig, sier Jakhelln.

Et av bannerne henger like ved butikken «BliVakker» som eies av forretningsmannen Einar Øgrey Brandsdal. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Bot og erstatning

Ifølge Skaar i politiet kan riving av bannerne være en overtredelse av straffeloven paragraf 351, som går på skadeverk.

– Det har en strafferamme på ett års fengsel eller bot. Normal reaksjon i Agder politidistrikt er en bot på 6.000 kroner. Erstatningskrav til fornærmede kommer i tillegg, sier han.

Han legger til at det også er straffbart å oppfordre til skadeverk.

Sharif har fått lest opp hva politiet sier om saken. Han sier han forholder seg til det, men at han fortsatt står fast ved det han har skrevet.

– Så du håper fortsatt at bannerne blir revet ned?

– Selvfølgelig håper jeg det, sier han.