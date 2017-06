Ønsket som sportslig leder i Start

Inge André Olsen fra Søgne skal ifølge TV2 være ønsket som Starts nye sportslige leder. Olsen har fått mye av æren for at Stabæk i løpet av årene 2013 til 2015, gikk fra å være en konkurstruet 1.-divisjonsklubb til et topplag i Tippeligaen.