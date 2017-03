Ønsker nytt selskap som kan gi flere hundre arbeidsplasser

Stortingsrepresentant for Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), mener at et slikt selskap bør legges til Sørlandet.

– Sørlandet har enorm kompetanse på dette området, både med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand og med Agder Energi. Her har vi også kablene og strømoverskuddet, sier han.

Foreslår å splitte opp Statnett

Ifølge Ropstad blir overskuddsstrøm som sendes fra Norge til Danmark via strømkabler på havbunnen, i dag solgt med tap. Det er noe av det han ønsker å gjøre noe med ved å øke satsingen på dette området.

I den forbindelse foreslår han å splitte opp Statnett.

– Jeg tror at hvis vi hadde splittet opp Statnett, ville vi fått et bedre og mer konsentrert arbeid om viktige oppgaver, som for eksempel å bygge strøm- eller fiberkabler til havs. Vi har noen utfordringer knyttet til dette, blant annet med fiberkapasitet som er viktig for datasentre, sier Ropstad.

Har satt i gang utredning

Ropstad har satt i gang et utredningsarbeid i Stortinget for å se hvordan dette best kan gjøres. Han mener det er viktig at dette blir gjennomgått på en grundig måte.

Ropstad meddelte planene under Aust- og Vest-Agder KrFs fylkesårsmøter i Kristiansand lørdag, der han også sa at dette kan bety flere hundre nye arbeidsplasser på Sørlandet.