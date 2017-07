Vest-Agders representant i justiskomiteen Kari Henriksen (Ap) sier at psykiatrien ofte glipper i barnevernet når det er behov for langvarig oppfølging.

– Når det er behov for langvarige og koordinerte tjenester og når det er alvorlig sykdom involvert, det er der det oftest glipper i samarbeidet. Det er ikke godt nok, spesielt ikke når det gjelder barn.

Barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Aust– og Vest-Agder lyktes ikke å gjennomføre tilsyn på institusjonen som den drapssiktede 15-åringen bodde på, før knivstikkingene på Sørlandssenteret i Kristiansand onsdag.

Må komme lovforslag

Den 15 år gamle jenta har vært innom en rekke ulike barnevernsinstitusjoner.

Samme dag som drapet fant sted hadde 15-åringen rømt fra barneverninstiusjonen hun, som eneste beboer, bodde på i Setesdal.

Siri Løvbukten som er rådgiver i utdannings- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder etterlyser et bedre samarbeid mellom psykiatri og omsorg i barnevernsinstitusjoner.

Kari Henriksen (Ap) er Vest-Agders representant i justiskomiteen. Foto: NRK

– Jeg ønsker meg institusjoner og enheter hvor det både er barnevernsfaglig kompetanse og psykiatrisk kompetanse i sammen, sa Løvbukten til NRK tidligere.

Kari Henriksen fra justiskomiteen er enig med Løvbukten i at samarbeidet mellom de forskjellige instansene må bli bedre.

– Det tverrfaglige samarbeidet rundt barn må bli bedre, og innsatsen må settes inn tidlig. Slik at flere instanser kommer på banen mye tidligere når de ser at barn sliter med den psykiske helsen, understreker hun.

Justis-medlem Kari Henriksen påpeker at det er rom for forbedringer i lovverket for å bedre samarbeidet mellom psykiatri og omsorg i barnevernsinstitusjoner.

– Det kan være behov for forbedringer i lovverket. Der må departement og tjenesten være i god dialog for å finne de bestemmelsene som eventuelt hindrer samarbeid og foreslå endringer som gjør at samarbeidet blir bedre, og da må det komme et forslag til lovendring i Stortinget, avslutter Henriksen.

Ønsker redegjørelse

17 år gamle Marie Skuland døde onsdag kveld. Foto: Privat

Fredag varslet Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder at de ønsker en redegjørelse fra Kristiansand kommune om barnevernets involvering rundt den drapssiktede 15-åringen.

Jenta er siktet for drap og drapsforsøk etter at hun knivstakk to personer på Coop OBS Sørlandssenteret.

En 17 år gammel jente døde av skadene, og en 23 år gammel kvinne ligger på Ullevål sykehus kritisk skadd som følge av dette.