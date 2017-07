Ønsker flere reisende fra Sørlandet

Torp Sandefjord lufthavn ønsker å bygge et hotell på toppen av utenriksterminalen og ønsker å bli en mer attraktiv flyplass for reisende fra Agder-fylkene, Telemark, Drammen og Østfold, opplyser lufthavnledelsen i en pressemelding. Hotellet får 70 rom og designes for både familier og forretningsreisende.