Ønsker flere på sykkel i Kristiansand

– Vi oppfordrer folk til å teste sykkel, for å se hvordan det funker. Jeg er sikker på at veldig mange vil oppdage at det går veldig greit, sier rådgiver i kommunen Jan Erik Lindjord.

Jan Erik Lindjord mener de som kan bruke sykkel i stedet for bil vil gjøre køene mindre ved å la bilen stå. Foto: Raymond Andre Martinsen / NRK

De som allerede sykler fra før må sykle mer og få flere til å sykle. I følge rådgiveren gjør de som bruker sykkelen en tjeneste overfor de som er avhengig av bil.

– Alle vil jo ha personlig nytte av å ta sykkel. Men det er bilen som hoved oppmerksomheten er på nå, knyttet til de mulige kapasitetsproblemene særlig i morgen og ettermiddagsrushet, sier Lindjord.

10 prosent av reiser på sykkel

Sykkelkoordinator i Kristiansand kommune Christen Egeland forteller at mange allerede bruker sykkel i stedet for bil.

– Av alle reiser så er omtrent 10 prosent på sykkel i Kristiansand, og det er høyest i Norge. Vi er Norges beste sykkelby, og det skyldes at vi har et utrolig bra sykkelveinett som er trygt og komfortabelt å sykle i, sier han.

Ønsker færre biler i kø

Kommunen vil nå at folk prøver å trappe ned bilbruken i byen.

– Vi tenker at dette er jo en god anledning for folk å vurdere om man skal bruke andre transportformer, sier Egeland.

Tidligere oppfordringer til sykling ved veiarbeid har gitt resultater.

– Vi har jo sett at i perioder ved mye veiarbeid så har det blitt flere som har syklet. På samme måte har vi også sett enkelte steder at når veiarbeidet er ferdig så har det blitt en liten dupp i syklingen. Så det ser ut som det er en hvis sammenheng her, sier Lindjord.