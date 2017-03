Ønsker flere kvinner til IT-utdanningen

– Jeg tror det er en del stereotypier rundt det å være IT-student, sier bachelor student i IT og informasjonssystemer på UIA, Merethe Sjøberg.

Hun synes det er uheldig at så få kvinner velger å studere IT.

– Folk ser på det som litt nerdete, og styrer unna før de faktisk vet hvilke muligheter et slikt studie tilbyr.

Sjøberg opplever å bli tatt imot med åpne armer av potensielle arbeidsgivere.

– Jeg har ikke hørt om noen som synes det er vanskelig å få jobb innen IT, man har så mange muligheter.

Nina Torjesen / Seniorkonsulent i Evry

Universitetet i Agder kan vise til gode resultater for jobb etter utdanning. Foto: Svein Sundsdal / NRK

IT-utdanningen på UIA kom svært godt ut av universitetets nylige kandidatundersøkelse. 85 prosent av bachelorstudentene er i relevant jobb etter utdanning, mens 33 prosent av dem går videre på andre studier.

Samtidig får hele 97 prosent av masterstudentene i informasjonssystemer seg relevant jobb etter fullført utdanning.

Leif Skiftenes Flak, Professor og instituttleder på institutt for informasjonssystemer på UIA, opplever at IT studiene er svært populære tross en lav kvinneandel.

– Vi har om lag fire førsteprioritet søkere per studieplass for vårt bachelorprogram innen IT og informasjonssystemer.

Kvinnelige rollemodeller

For å lokke flere kvinner til IT-utdanningen har UIA etablert kontakt med det internasjonale kvinnenettverket Girl Geek Dinners. Her får kvinnelige studenter mulighet til å snakke med andre fra bransjen.

Nina Torjesen. Seniorkonsulent i Evry, Kristiansand. Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

Seniorkonsulent i Evry, Nina Torjesen, er en av pådriverne for Girl Geek Dinners Kristiansand. Hun understreker at det er veldig viktig for studentene å ha noen å se opp til.

– Vi ønsker å inspirere flere kvinner til å søke jobb og utdanning innen teknologi. Utfordringen innen IT-bransjen er at vi trenger flere kvinnelige rollemodeller.

Flere selskaper har i strategien å øke kvinneandelen påstår Torjesen. Hun påpeker at det i mange tilfeller kan være en fordel å søke jobb i IT-bransjen som kvinne, men at det først og fremst går på kompetanse.

– Av de siste ansettelsene her i Evry Kristiansand, har to av fem vært kvinner.

Få kvinner tross lovende fremtid

Heidi Arnesen Austlid. Administrerende direktør i IKT-Norge. Foto: IKT-Norge

– Kun litt under 20 prosent av dem som søkte en utdanning innen IT i fjor var kvinner sier administrerende direktør, Heidi Arnesen Austlid i IKT Norge.

Dette er et tall som har ligget stabilt i om lag 20 år. Andelen kvinner som er sysselsatt i tilknytning til IT ligger på om lag 20 prosent.

– Det er veldig synd at det er en så skeiv fordeling i en næring som i stor grad er på vei opp. Alt blir digitalisert i disse dager, understreker Austlid.