Ønsker 12.500 kroner for død hund

Et par fra Sørlandet går til retten etter at valpen deres døde to dager etter kjøpsdato. Oppdretteren Wenche Haave, som tidligere har blitt anmeldt for lignende, nekter å betale tilbake halve kjøpssummen. Hun mener det er eiernes feil, ifølge Telen.