Onkel dømt for grove overgrep mot ettåring

– Jeg er helt i sjokk over at han bare fikk tre års fengsel, sier mor til jenta.

Hun har ikke orket å være i retten, og sier til NRK at saken har vært en enorm belastning.

– Da jeg fikk dommen, begynte jeg bare å gråte. Jeg forstår ingenting. Dattera mi var bare seksten måneder da det skjedde.

Viste video i retten

Videoene som ble vist i Aust-Agder tingrett var sterk kost. En onkel som begikk grove overgrep mot sin lille niese som bare var ett år gammel.

Overgrepene skjedde hjemme hos mannen, som var inngiftet i familien.

«Retten har i skjerpende retning vektlagt at det er tale om grove seksuelle overgrep begått mot et svært lite og forsvarsløst barn...overgrepene mot NN har et visst voldselement ved at tiltalte holder henne fast under overgrepene og at NN forsøker å vri seg unna...»

I dommen står det at man ikke gjengir alle detaljene rundt forholdene, siden tiltalte erkjente det han hadde gjort.

Mistenkte svogeren

Det var foreldrene til den nå fjorten år gamle jenta, som for et par år siden anmeldte sin svoger etter at de hadde mistanker om overgrep. I februar i år anmeldte også familien til en annen niese av mannen.

50-åringen ble pågrepet, og politiet beslagla store mengder overgrepsmateriale.

Begge niesene var å finne i materialet. Det var også dattera til et vennepar av mannen.

De groveste overgrepene ble utført mot den yngste niesa og datteren til venneparet.

– Jeg har ikke orka å se noen av filmene. Jeg har bare sett ansiktet til jenta mi for å si hvor gammel hun var på filmene, sier mora til den yngste niesa.

Over flere år

Overgrepene skjedde gjentatte ganger over flere år hjemme hos onkelen. De første filmene er fra 2006, da den yngste altså bare var et drøyt år.

Onkelen filmet flere overgrep mot niesa og dattera til venneparet. Den eldste niesa er tatt bilder av i seksualiserte stillinger.

«Det foreligger dermed et stort tillitsbrudd fra tiltaltes side, og NNs nære relasjon til tiltalte har også bidradd til frykt for å fortelle om hendelsen.»

Mannen fortalte i retten at han på denne tiden hadde seksuelle preferanser knyttet til små barn, og at han først i ettertid ser hvor galt dette var.

Han er dømt til å betale den yngste niesa 200.000 kroner i erstatning, og venninna hennes 30.000 kroner.