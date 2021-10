Omfattende hærverk i middelalderkirke

– Dette er en middelalderkirke som lokalbefolkningen er svært glad i. Vi er i sjokk over at noen kan gjøre noe sånt, sier kirkeverge i Grimstad, Alexander Paul.

Natt til fredag har det vært innbrudd og blitt utført omfattende skadeverk på inventaret i Fjære kirke i Grimstad.

– Det er gjort en del vesentlig skadeverk inne, forteller Paul.

Foreløpig er både kirkevergen og politiet tause om hva hærverket handler om. Området er avsperret og kirken holdes stengt inntil videre.

Mellom klokken 21.00 torsdag kveld og fredag kl. 10.00 har en eller flere uvedkommende brutt seg inn i kirka, trolig gjennom et vindu. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Eldgamle gjenstander

Det var en ansatt som skulle på jobb fredag morgen som oppdaget at noe var galt og kontaktet politiet.

I hele dag har krimteknikere saumfart både kirken og kirkegården for å sikre bevis.

– Det er gjenstander som er eldgamle. Det er trist at sånt skjer, og vi undersøker alt vi kan, forteller innsatsleder Bernt Byklum Bjerke.

Fjære kirke er en fredet middelalderkirke fra 1150. Biskop i Agder, Stein Reinhardsen, er en av dem som reagerer på hærverket i kirken.

– Det er en sorgens dag. Fjære kirke er spesielt flott og mye brukt, sier han.

Fjære kirke dateres til middelalderen og er automatisk fredet på grunn av alderen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Håper gjerningsperson vil stå frem

Innsatsleder Bjerke forteller at den eller de som har brutt seg inn i kirken har knust et vindu. Ellers har skadene gått ut over inventaret.

– Ødeleggelse av noe som helst, men spesielt religiøse hus som dette her, det tar vi alvorlig, sier Byklum Bjerke.

– Krimteknikere har sikret bevis som vi tror kan knyttes til gjerningspersonen eller gjerningspersonene, sier kirkeverge i Grimstad, Alexander Paul.

Likevel håper han også på en annen løsning.

– Jeg håper den eller de som har gjort det kanskje skjønner hva de har gjort, og står frem. Det hadde vi satt ordentlig stor pris på, forteller Paul.