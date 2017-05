Oljeselskap betaler bot

Det Bjarne Skeie-kontrollerte oljeselskapet E&P Holding har vedtatt et forelegg på 85 millioner kroner for grovt skattesvik. Økokrim tok tidligere i år ut tiltaler for grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik mot to menn og to selskaper. Les mer.