– Jeg er en sosial og utadvendt kar med mange venner, men jeg merker at jeg er mer skeptisk og tilbaketrukket når jeg møter nye folk, sier Oliver Erland.

Han er fortsatt preget av hendelsen som skjedde natt til 4. februar i år i Songdalen i Kristiansand.

Da ble han knivstukket og ranet av to tenåringsgutter etter å ha kjørt dem hjem. To av knivstikkene var dødelige, ifølge dommen fra Agder tingrett.

Saken skapte store overskrifter over hele landet.

Oliver skulle bare kjøre de to ukjente guttene som da var 16 og 17 år hjem fra den lokale Shell-stasjonen.

De hadde spurt om skyss og Oliver hadde sagt at de kunne betale 100 kroner hver for skyssen.

– De sa det var greit og virket helt vanlige. Jeg skjønte ikke at det var farlige folk.

Var redd for å dø

Det endte med at den unge sjåføren som bare ville være snill ble ranet, utsatt for grov vold og knivstukket.

Oliver forteller at hendelsen framstår litt «blurry» for ham.

– Det er ubehagelige minner som jeg prøver å ikke tenke så mye på. Det er så grovt så jeg må prøve å få det ut av livet mitt, sier han.

I rettssaken i Agder tingrett for tre uker siden fortalte Oliver om skrekken han opplevde den natten.

– Jeg var redd for å dø hele tiden. Jeg har aldri opplevd vold på den måten. Det var som på film, fortalte han.

Oliver løp over denne veien og ned på jordet til høyre etter å ha blitt knivstukket flere ganger. Han kollapset på jordet og ble funnet der av en kompis. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Arret forsvinner aldri

NRK møter 19-åringen hjemme. I mai var han tilbake i jobben som elektrikerlærling, men er fortsatt delvis sykmeldt.

På magen har han et svært vertikalt arr som viser det han har vært gjennom. Etter hendelsen lå han 16 dager på sykehus i Oslo.

Hvordan var det å våkne opp der etter hendelsen?

– Skummelt! To dager tidligere levde jeg et normalt liv med venner også våkner jeg opp med masse slanger og elektroder koblet til kroppen. Det var som et mareritt.

Retten slo fast at det kun var «tilfeldigheter og rask medisinsk behandling» som gjorde at Oliver overlevde.

Oliver lå to dager i koma etter hendelsen. Ifølge dommen mistet han 2,2 liter blod umiddelbart etter knivstikkingen. 19-åringen forteller at han ikke skjønte hvor han var da han våknet fra koma. – Jeg trodde jeg var i en svær hall med masse folk som lå og skrek, sier han.

Tenåringene ble dømt til fengsel i henholdsvis fire og et halvt år (18-åringen) og to og et halvt år (16-åringen). For begge ble ett og ett halvt år av straffen gjort betinget.

De ble også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til Oliver.

Snakker med kriseteam

Unggutten er ikke den samme som han var før hendelsen. Når venner presenterer han for nye folk, føler han seg utrygg.

– Det er kjipt, men det er ikke noe jeg kan noe for. Nå tenker jeg at det finnes folk overalt som du ikke burde møte på.

Han forteller at han likevel har begynt å falle litt mer til ro etter rettssaken. Han er mer tilbake på jobb og er sosial med venner.

– Jeg er ikke tilbake til normalen, men det begynner å komme seg.

Oliver jobber som elektrikerlærling og har den siste tiden hjulpet moren med å pusse opp kjøkkenet. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Han kan fortsatt gå til samtaler hos kriseteamet når det trengs og følges opp av fysioterapeut.

På grunn av et stent i en blodåre må han mest sannsynlig også gå på blodfortynnende medisiner i lang tid, kanskje resten av livet.

I sommer kan han heller ikke sole seg på overkroppen eller kjøre motorsykkel, slik han pleier.

Flaks og uflaks samtidig

Oliver er uansett glad for at det tross alt gikk så bra som det gjorde.

– Det er veldig merkelig å tenke på at det er så mange tilfeldigheter som gjorde at jeg lever i dag.

Han viser da til at ambulansen kom raskt og at en kompis fulgte etter i egen bil og dermed var i nærheten da han ble livstruende skadet.

Tilfeldigvis kjørte også to helsearbeidere på nattevakt forbi rett etter hendelsen og kom til unnsetning.

– Jeg hadde både maks uflaks og maks flaks samtidig. Nå er jeg bare veldig takknemlig for at jeg fortsatt er her, sier Oliver Erland.

Oliver ønsker nå å fokusere på å ta livet tilbake slik det var. Han ønsker å se framover og ikke dvele ved den traumatiske hendelsen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

18-åringen anker ikke dommen

Mandag kveld ble det kjent at dommen ikke blir anket av den eldste av gjerningspersonene.

18-åringen, som er dømt til fire og et halvt år i fengsel for knivstikking på Hortemo natt til 4. februar i år, anker ikke dommen. Det opplyser hans forsvarer Fisnik Bak til NRK.

– Han godtar den straffen han har fått og ønsker å komme seg videre i livet, skriver forsvareren i en tekstmelding.

16-åringen, som i tingretten ble dømt til to og et halvt års fengsel, anker dommen.

Ifølge tingretten ble han funnet skyldig i grov kroppsskade med alvorlig skadefølge etter knivstikking på Hortemo natt til 4. februar i år.

– Vi vil anke på straffeutmåling, og kommer også til å anke på bevisbedømmelsen på skyldspørsmålet.

Det opplyser forsvarer Endre Skiri fra advokatfirma Hasle til NRK.

Hans klient har erkjent grovt ran og grov kroppsskade.

– Sett i lys av det mener vi at en ubetinget fengselsstraff er feil straffereaksjon. Det bør heller idømmes ungdomsstraff, sier forsvarer Skiri, og peker på klientens unge alder.