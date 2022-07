Økt beredskap på politiske ungdomsleirer

– Vi tok kontakt med både PST og politiet. De mente vi ikke trengte å avlyse sommerleiren, men politiet var til stede for å sjekke at alt stod bra til med oss.

Det sier Ane Breivik, som er leder i Unge Venstre.

De var først ut med sin sommerleir. De unge var samlet på Hove i Arendal bare en knapp uke etter masseskytingen i Oslo.

I forkant kom det mange spørsmål.

– Vi fikk en egen kontaktperson i Agder politidistrikt i tilfelle trusselbildet skulle endre seg i løpet av uken. Hun informerte også deltakerne om situasjonen, sier Breivik.

Leder i Unge Venstre, Ane Breivik, avbildet under sommerleiren på Hove i Arendal en knapp uke etter masseskytingen i Oslo. Foto: Magnus Hundvin

Tett kontakt med politiet

Sommeren er høysesong for politiske ungdomsleirer.

Fire av disse foregår på Sørlandet.

Grønn ungdom skal samles på Risøya i Tvedestrand i begynnelsen av august.

Omtrent samtidig skal Unge Høyre ha leir på Hove i Arendal, og invitasjonen lyder som følger:

«Det blir Norges beste skolering, sosialt og masse tid til å være med nye venner fra hele landet».

De unge skal føle seg trygge på politisk sommerleir, mener lederne i ungdomsorganisasjonene. Her fra Unge Venstres leir i starten av juli i år. Foto: Magnus Hundvin

Generalsekretær Mille Johanne Christensen i Unge Høyre lover at de unge skal føle seg trygge. Det til tross for at skytinga i Oslo har skapt mye uro.

– Det er viktig for oss at arrangementene våre er trygge. Etter hendelsene nå er det naturlig at vi er i tett dialog med politiet frem mot sommerleiren.

Hun sier at arrangementet like ved sjøen på Tromøya i Arendal, også har egne sikkerhetstiltak.

– Vi har egne vektere som er til stede under hele leiren vår.

Generalsekretær, Mille Johanne Christensen i Unge Høyre, mener at tett kontakt med politiet og egne vektere skal bidra til økt trygghet når de drar i gang sin sommerleir på Hove i august. Foto: Privat

Satte ned egen «terrorgruppe»

Det har vært mye fokus på politisk motivert vold den siste tida.

Skytingen i Oslo og drapet på en svensk psykiater under den politiske Almedalsuka i Sverige, har skapt ny uro.

NRK har fortalt at politiet i Agder ikke setter inn ekstra tiltak under Arendalsuka som følge av dette, men at det er etablert en egen vurderingsgruppe som ser på trusselen på hver eneste arrangement.

De politiske ungdomsorganisasjonenes sommerleirer blir også vurdert, forteller fungerende stabssjef i Agder politidistrikt Vidar Arnesen.

– Vi vurderer hvert enkelt arrangement som er meldt inn eller som politiet fanger opp og mener bør sjekkes. Gruppa vurderer da om det skal settes i verk tiltak og hvilke, sier han.

På sommerleirene kan dette dreie seg om at uniformert politi er til stede, under hele arrangementet eller i perioder.

– Vi har også andre tiltak som kan iverksettes, uten å gå nærmere inn på hvert enkelt, sier Arnesen.



Eget kriseteam

Politiet har satt ned en egen vurderingsgruppe som skal se på trusselen mot ulike arrangement, forteller fungerende stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen. Foto: Agder politidistrikt

Grønn Ungdom starter opp på Risøya i Tvedestrand 1. august.

Den politiske ungdomsorganisasjonen har egne beredskapsplaner for å redusere sjansene for alvorlige kriser og for å skape trygghet.

Det sier talsperson Ulrikke Torgersen.

– Det er svært usannsynlig at Grønn Ungdom blir utsatt for terror, men dette er noe vi har en plan på, sier hun.

Torgersen forteller også at de har en arrangementsansvarlig, en egen sikkerhetsansvarlig og et eget kriseteam som står klart.