Økonomisk overskudd i Grimstad

Grimstad kommune fikk et overskudd i fjor på cirka 48,9 millioner kroner og er et av de beste regnskapsmessige resultater noensinne. – Dette er veldig gledelig og jeg er spesielt godt fornøyd med at resultatet for sektorene er positivt, sier rådmann Tone Marie Nybø Solheim, i en pressemelding.