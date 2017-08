Økning i nettovergrep

Politiet opplever en kraftig økning av ungdom som har opplevd seksuelle overgrep via sosiale medier. – Vi har hatt en økning i antall anmeldelser om dette, sier leder for enhet for seksuelle overgrep og vold i Agder politidistrikt, Anita Kleveland, til avisen Fædrelandsvennen.