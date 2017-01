Økning i aust - nedgang i vest

Færre ble tatt for trygdesvindel i Vest-Agder i fjor, sammenligna med året før. 33 personer ble anmeldt, mens det var 52 året før. I Aust-Agder økte tallet fra 20 til 26. Nav anmeldte 1166 personer for trygdesvindel i 2016 på landsbasis. Les mer her.