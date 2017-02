ØIF vant på hjemmebane

ØIF Arendal slo Fyllingen Bergen 36 - 29 på Sør Amfi etter at hjemmelaget førte det meste av kampen i begge omganger. Arendalittene scoret flere ganger på langskudd på åpent mål, etter at Fyllingen Bergen stadig tok ut keeper Jurisic Kristijan, som tidligere spilte for ØIF Arendal.