ØIF overvant fryktet taktikk

Arendalittene hadde på forhånd uroet seg mye over bergensernes taktikk med 7–6 spill, der laget periodevis tar ut keeperen og setter inn ekstra styrke i angrepet.

Scoret på åpent mål

Men taktikken så ikke ut til å lykkes mot ØIF-spillerne, som utnyttet dette til fulle. Flere ganger ble det satt langskudd med godt hell mot åpent mål, da keeper Jurisic Kristijan, (tidligere ØIF Arendal-spiller), var på sidelinja.

–Vi har studert denne spillestilen nøye og bl.a. sett på videoopptak av laget, så vi var godt forberedt på å møte dette, og jeg syns vi lykkes bra, sier ØIF trener Marinko Kurtovic

Kurtovic og flere av de andre ØIF spillerne gir klart uttrykk for at de ikke liker denne spillestilen og at dette gir kjedelig fotball.

En av mange flotte scoringer for hjemmelaget på Sør Arena. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Fyllingen-keeper Jurisic Kristijan så heller ikke spesielt glad ut der han stod på sidelinja og gang på gang måtte se på at langskudd fra motstanderen gikk i hans mål, uten at han kunne gjøre noe.

Førte kampen

Etter en litt fomlende start i kampen, overtok hjemmelaget raskt ledelsen, og holdt denne resten av 1. omgang. Det stod 19–16 ved pause.

Og balltrykket til arendalittene fortsatte utover i andre omgang der laget lå jevnt to, tre mål over. Og mot slutten tok det for alvor av, og kampen ender 36–29 i ØIFs favør.

– Det var veldig gøy med denne seieren, og jeg føler vi får vist oss veldig bra frem i dag, sier ØIF-kaptein Eirik Heia Pedersen.

Sammen med trener Kurtovic forteller han NRK om måten de har trent på den siste tiden, med mye vekt på fysikk og løping, og mindre ren håndball.

Treneren mener seieren var svært viktig og sier kampen vil definere mye av vårsesongen for ØIF.