ØIF klarte uavgjort i Tyskland

ØIF Arendal spilte uavgjort mot tyske Göppingen i siste kvalifiseringsrunde til EHF-cupen i kveld, skriver Agderposten. Kampen er den første av to. Returmøtet spilles i Sør Amfi 25. november. Vinneren over to kamper får plass i EHF-cupens gruppespill.