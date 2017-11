Nytt møte om Harrier

7. november blir det et nytt møte om lasteskipet «Harrier» i havnestyret i Farsund, melder Lister 24. Administrasjonen foreslår å redusere opplagsleien fra 100 000 kroner per måned til 75 000 kroner i måneden. «Harrier» får ikke forlate Farsund før eierne garanterer at skipet ikke blir hugget opp på en strand i utlandet.