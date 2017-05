Nytt kontor skal sikre sentrum

Arendal kommune vil sammen med politiet og næringslivet opprette et kontor i bygget Kloa, utenfor rådhuset, som skal jobbe for et trygt sentrum. – Det er ikke bestemt hva kontoret skal gjøre, sier ordfører Robert Cornels Nordli, men ber folk melde fra dersom de ser ting de ikke liker.