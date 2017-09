Selskapet Lista AWE Venter AS ble nylig etablert på Lista med testområde og kontorer. Området er vel egnet til å teste og utvikle vindkraftutstyr.

– Potensialet med høydevind globalt er kjempestort. I Danmark står vindmøller for like stor eksportverdi som lakseindustrien i Norge, sier daglig leder i Lista AWE, Harry Leo Nøttveit til NRK.

Nøttveit mener potensialet for å få flere selskaper til Lista er stort. Oktober drar de til Tyskland for å markedsføre seg. Foto: Privat

Tidlig

Denne uken er selskapet Kitemill på Lista ved flyplassen og tester ut teknologien. Et lite og ubemannet seilfly sendes opp i høyden. Flyet drar ut en kabel fra en trommel. Og dermed produseres det strøm.

– Vi tester småskala i dag og det kan gi inntil 30 Kilowatt. Men teknologien kan eskaleres, forklarer Nøttveit.

Han forklarer at alle forskningsmiljøene er i en tidlig fase og han tror det går noen år før teknologien kan brukes fullt ut med fly som skaper strøm via kabel til bakken.

– Vi bruker bare ti prosent av materialet enn det som brukes i vindmøllene. Det er enkelt å få på plass en kite til å produsere strøm. Gjerne på en fjelltopp, uten å måtte lage veier i naturen, forteller Nøttveit.

På Lista er det gode vindforhold for å sjekke ut potensiale for produksjon av strøm ved bruk av seilfly. Foto: Odd Rømteland / NRK

Vindmølleparker

Daglig leder av Lista AWE tror at i løpet av noen år vil det være vindmølleparker med kiter i lufta som produserer strøm. Han mener også at det er viktig i omstillingen til fornybar energi. Målet er også at senteret skal bidra til nye kompetanse-arbeidsplasser i regionen.