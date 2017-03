Nytt funn fra andre verdenskrig

Mandag kom mannskap fra Forsvaret til Mandal for å undersøke stedet der det ble gjort et uventet funn i begynnelsen av januar.

Undersøkelser av funnstedet tirsdag, resulterte i et nytt funn. Da ble det funnet ampuller med stridsgass. De fleste inneholdt tåregass. Noen få var fylt med sennepsgass.

Tror det er mer å finne

Major ved Forsvarets ABC-skole, Espen Jargren, tror det kan være mer å finne i området.

– Det er temmelig sikkert at det finnes store mengder rester og materiell fra avdelingen som var her, sier han.

Under andre verdenskrig ble området brukt som tysk flyplass. Det var nettopp derfor Bjarne Uleberg og kameraten var på skattejakt med metalldetektor i området i januar. Kameratene som i utgangspunktet på jakt etter mynter og medaljer, fant imidlertid noe helt annet.

– Jeg visste ikke hva vi hadde funnet, men tok det med hjem og pusset litt på det, før jeg tok bilder som jeg la ut på en Facebook-gruppe. Det tok ikke lang tid før jeg fikk tilbakemelding om at jeg ikke burde ta på dette, men levere det inn, sier Uleberg.

Han tok kontakt med politiet, som kom og hentet det han og kameraten hadde funnet. Så ble Forsvaret satt på saken.

Etter nærmere undersøkelser har det vist seg at Uleberg og kameraten fant beholdere med luktesatser. Dette er lukteprøver kunne brukes til å kjenne igjen stridsgass i lufta.

Lignende beholdere har blitt funnet i Norge tidligere, men funnet i Mandal skal være det første med akkurat dette innholdet.

Beholderne som ble funnet var svært forskjellige i både form og farge. Foto: Bjarne Uleberg / Privat

Funnet i populært turområde

I området funnet ble gjort, ferdes både trimmere og turgåere. Selve funnstedet ligger under hundre meter fra en lekeplass. Tirsdag var området sperret av.

Ampullene ble funnet en halv meter ned i jorda.

– Er de farlige?

– De kan være helseskadelige dersom de åpnes og man får det på huden eller spiser det, sier Jargren.

Politistasjonssjef i Mandal, Leif R. Vagle, sier at Forsvaret er der for å klarere området.

Hva som vil skje videre er ennå ikke klart.

– Etter Forsvaret har vært her disse to dagene, regner jeg med at vi tar en oppsummering og vurderer om det skal gjøres mer, sier Vagle.

Jargren i Forsvaret sier at de ikke har noen oversikt over hvem som går og leter etter ting fra krigens dager, men at det hvert år blir gjort mange funn.

– Forsvaret responderer på hundrevis av funn hvert år. Dette dreier seg særlig om granater fra andre verdenskrig, sier han.