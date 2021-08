Nytt flyselskap i luften neste år

– Vi er i rute til oppstart og de første flygingene vil ta av når de globale reiserestriksjonene oppheves og etterspørselen etter transatlantisk reiser er tilbake, sier administrerende direktør Bjørn Tore Larsen.

Tirsdag presenterte selskapet planene sine på et pressetreff i Arendal.

De har 15 fly og satser på langdistanseflyvning mellom Europa og USA.

Der presenterte de også bilder av hvordan flyene vil se ut.

Planen er å starte flyvninger første kvartal eller begynnelsen av andre kvartal neste år.

Flere tusen har søkt jobb

– Vi mener det er behov for et nytt og innovativt flyselskap som betjener det interkontinentale lavpris-markedet med moderne, mer miljøvennlige og drivstoffeffektive fly når verden gradvis gjenåpnes, sier Larsen.

Selskapet vil ha rundt 1600 ansatte innen neste sommer, opplyser de.

Billettsalget vil starte rundt tre måneder før første flytur. Hvilke destinasjoner som er aktuelle er foreløpig ikke kjent.

Flyselskapene har hatt en tøff tid i koronakrisa. Det har det ferske selskapet nytt godt av.

– På grunn av krisen vi har vært inne i har vi vært i stand til å sikre oss veldig rimelige fly. Prisen vi betaler for flyene er veldig konkurransedyktig. I tillegg har vi hatt mange tusen søkere som har ønsket å jobbe i selskapet, seier direktøren.

– Beste tidspunktet noen gang å starte et flyselskap

Larsen tror knapt det finnes et bedre tidspunkt å starte et flyselskap enn akkurat nå.

– Vi vet at så fort restriksjonene er lagt bak oss, så kommer alle til å ville reise igjen. All statistikk viser at flyene blir fullbooket så fort restriksjonene er borte. Vi er helt trygge på at det er et godt tidspunkt. Kanskje det beste tidspunktet noen gang å starte et flyselskap, sier Larsen.

Tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos er en av aktørene bak det nye flyselskapet.

Planene om det nye lavprisselskapet ble først kjent i mars. Den opprinnelige planen var at de første flyene skulle være i luften allerede i desember i år.