Nye Veier avviser kritikk

Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier har sendt et brev til ordføreren i Arendal, Robert C. Nordli, der han tilbakeviser at veiselskapet er forpliktet til å bygge veilys på hele strekningen mellom Tvedestrand og Arendal. Vegdirektoratet avgjør saken, ifølge Hobbesland.