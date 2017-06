Nye tokt etter kjemiske våpen

Kystverket starter denne uka et nytt tokt langs sørlandskysten for å finne ut mer om hvor farlige de 36 skipene med kjemiske våpen som er dumpet. Det skriver Dagbladet. Det vil bli tatt prøver av sedimenter og biologisk materiale rundt skipene, for å finne ut om gift er begynt å lekke ut.