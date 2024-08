Kor mykje raudt kjøt er for mykje? Og kan ein drikke så mykje mjølk ein berre vil?

Etter ulike forslag og diskusjonar det siste året, har Helsedirektoratet no lagt fram sine endelege kostråd for nordmenn.

Dette er dei nye kostråda:

Ha eit variert kosthald, vel mest mat frå planterike og et med glede.

Frukt, bær eller grønsaker bør vera ein del av alle måltid.

La grovt brød eller andre fullkornsprodukt vera ein del av fleire måltid kvar dag.

Vel oftare fisk og sjømat, bønner og linser enn raudt kjøtt. Et minst mogleg tilarbeida kjøtt.

Ha eit dagleg inntak av mjølk og meieriprodukt. Vel produkt med mindre feitt.

Godteri, snacks og søte bakevarer bør avgrensast.

Drikk vatn. Smågodt med masse sukker er ikkje å anbefala i store mengder, ifølge Helsedirektoratet. Foto: NRK/Turi Grønbech

Baserer seg på nordiske råd

Dette er dei første offisielle kostråda som Helsedirektoratet gir etter dei mykje omtala nordiske kostråda kom i fjor sommar.

– Kostråda er basert på det beste og mest oppdaterte kunnskapsgrunnlaget som finst på samanhengen mellom kosthald og helse, seier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Linda Granlund i Helsedirektoratet seier dei har prøvd å gjera råda so enkle å forstå som mogleg. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Lenger nede i saka kan du sjå dei ulike anbefalingane for matgruppene.

Ho seier dei har hatt kostråda på grundig høyring, og har derfor gjort tydeleg råda så godt som mogleg.

– Me håpar at dei nye råda er enklare å forstå og meir motiverande enn dei gamle var, seier Granlund.

Kostråda vart lagt fram under Arendalsuka torsdag ettermiddag. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Det er tolv år sidan sist Helsedirektoratet kom med nye kortråd

– Kos deg med maten

Ernæringsfysiolog Tine Sundfør er svært nøgd med direktoratet sine nye råd.

– Det aller viktigaste er at matglede endeleg kjem med. Mat er så mykje meir enn næringstoffer. Det å kosa seg med maten er viktig for helsa vår, seier ho.

I tillegg er ho glad for at råda er enkle å forstå og at ein kan ta eigne val basert på dei.

– Dette er ikkje noko lovpålegging, men ei oppsummering av den nyaste forskinga. Me kan sjølv velje om me vil følge det, eller ikkje, seier ho.

Ernæringsfysiolog Tine Sundfør er spesielt glad for at kostråda også inkluderer matglede. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

350 gram raudt kjøtt i veka

I tillegg til dei sju kostråda, har Helsedirektoratet kome meg anbefalingar til kor mykje av dei ulike matgruppene du bør få i deg.

Blant anna bør du ikkje ete meir enn 350 gram raudt kjøtt i veka. I tillegg bør ein ete så lite tilarbeida kjøt som mogleg.

Ein kan ete tre porsjonar med mjølk og meieriprodukt til dagen. Det svarar til fem desiliter mjøk.

Ein bør ikkje kjøpe kilovis av raudt kjøtt om ein skal halda seg sunn, meiner Helsedirektoratet. Foto: Christian Aras Shuany / NRK

Og er du glad i kaffi bør du ikkje drikke meir enn fire koppar til dagen. Vatn bør drikkast meir.

Drikk minst mogleg alkohol

Kostråda har skapt mykje diskusjon den siste tida, spesielt blant ernæringsfysiologar og andre mat- og helseinteresserte.

Tidleg i vår kom Helsedirektoratet ut med sine forslag til kostråd. I etterkant bad dei folk flest om å kome meg tilbakemeldingar.

Fleire reagerte på at råda til dels fokuserte på klima, og korleis ete klimavennleg. No er fokuset på klima fjerna frå råda, som er basert på forsking av helsefordelar.

I tillegg nemnde råda ingenting om alkoholbruk, noko foreininga Av-og-til syns var merkeleg.

Dette var dei første forslaga til nye kostråd Ha eit variert kosthald, vel mest mat frå planteriket, og et med glede. Frukt eller grønsaker bør vere ein del av alle måltid. La grovt brød eller andre fullkornsprodukt vere ein del av fleire måltid kvar dag. Fisk og sjømat, bønner og linser og reint kjøt er gode kjelder til protein – varier bland desse. Vel lite raudt kjøt og minst mogleg tilverka kjøt. Ha eit dagleg inntak av mjølk og meieriprodukt. Vel produkt med mindre feitt. Mat og drikke med mykje salt, sukker eller metta feitt bør avgrensast.

Alkohol er framleis ikkje ein del av dei sju nye råda. Men likevel anbefaler Helsedirektoratet å drikka minst mogleg alkohol, for helsa si skuld.

Generalsekretær i LHL Mari Larsen seier er fordnøyde med at det er færre råd og eit folkeleg språk.

– Men me er skuffa over at Helsedirektoratet ikkje har lytta til eit breitt folkehelsefelt i kravet om eit råd om alkohol. Likevel er det bra at dei seier ein skal drikke minst mogleg alkohol, for helsa si skuld, seier ho.