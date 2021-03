Nye funn av sprengstoff på Sørlandet

– Når det er så store mengder sprengstoff på avveie, som ikke er oppbevart på en måte som det skal, så er det veldig alvorlig. Ved feil håndtering kan det få alvolige konsekvenser, sier etterforskningsleder Helge Torsvik.

Politiet har de siste dagene aksjonert mot flere hus øst i Agder. Tre menn er varetektsfengslet, mens en fjerde fredag er pågrepet.

De hører alle til på Sørlandet.

Det er etterforskningen etter politiaksjoner mot hus i Arendal og Grimstad som har ført til at over hundre kilo sprengstoff nå er funnet i Tvedestrand.

Politiet samarbeider med både bombegruppa og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Politiet har ikke evakuert andre hus, men har sperret en vei som går like ved.

– Huset ligger veldig for seg selv, sier innsatsleder Bernt Byklum Bjerke. Han sier Kripos også er involvert.

– Det er viktig for meg å få fram at vi ikke har opplysninger som tyder på at dette er sprengstoff som er tenkt brukt til å skade andre, understreker han Torsvik.

Politiet har aksjonert mot flere hus øst i Agder den siste tiden. Her fra Grimstad onsdag. Foto: Odd Rømteland / NRK

Bombegruppa tilkalt igjen

Det er opprettet en flyforbudssone for drone på grunn av sikkerheten på stedet.

Etterforskningslederen sier bombegruppa omtaler beslaget som omfattende.

– Politiet pågrep i går kveld en person, og på den adressen ble det funnet betydelige mengder sprengstoff. Derfor har vi igjen bedt bombegruppa om bistand, sier Torsvik.

Bombegruppen har jobbet med å fjerne sprengstoffet fredag ettermiddag, og når det er gjort skal dette destrueres.

– Nå jobber politiet videre, blant annet med avhør av de siktede i saken. Om dette fører til flere pågripelser eller undersøkelser på andre adresser, vil etterforskningen vise, sier Torsvik.

Han sier det virker klart at de ikke har fått tak i sprengstoffet på lovlig vis.

Mannens forsvarer sier til NRK at han har forklart seg om funnene, men vil ikke si om har erkjenner straffskyld.

– Jeg har ikke hatt fått møtt ham fysisk, sier advokat Pål Christensen.

Innsatsleder Bernt Byklum Bjerke Foto: Espen Bierud / NRK

Startet med ruskjøring

Politiet slo først til natt til onsdag, etter at de stoppet en bil der føreren var mistenkt for ruskjøring. I bilen fant de et våpen.

– Ingen av de fire ville vedkjenne seg våpenet, sier Helge Torsvik ved Arendal politistasjon.

Dermed bestemte politiet seg for å ransake huset til en av de fire. Der fant de flere kilo med sprengstoff.

Trolig dreier det seg om dynamitt.