Ny vurdering av forvaring i ankesaken om dobbeltdrapet i Kristiansand

Kristiansand tingrett dømte i juni 16-åringen til elleve års forvaring for å ha knivdrept Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i skolegården ved Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor.

Gutten opplyste kort tid etter at han anket dommen. Hans forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa den gang til NTB at han mente det ikke var grunnlag for å dømme 16-åringen til forvaring. Han fremholdt at en vanlig fengselsstraff ville være riktig.

– Vi har lest dommen nøye og er styrket i vår oppfatning av at det ikke er grunnlag for forvaring. Vilkårene for forvaring for unge lovbrytere er ekstraordinært strenge, og ingen av disse kravene er oppfylt, mente forsvareren.

Han viste til at de sakkyndige har uttalt at det ikke er fare for gjentakelse.

Innrømmet drapene

16-åringen er den andre personen i Norge under 18 år som er dømt til forvaring. Den første mindreårige som ble dømt til forvaring var jenta som er dømt for drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker. Hun var 15 år da drapet ble begått og er dømt til ni års forvaring.

Da saken gikk for tingretten innrømmet 16-åringen å ha drept 14 år gamle Jakob Hassan med overlegg. Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun forsøkte å gripe inn etter at Hassan var blitt knivstukket og lå på bakken.

Overprøvde aktor

Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter. Han erkjente også straffskyld under rettssaken og hevdet i retten at han angrer på det han gjorde, for sin egen del og for alle som ble rammet.

Aktor Jan Tallaksen kalte dobbeltdrapet kaldblodig og rått og la ned påstand om ti års fengsel. Retten mente imidlertid at en tidsbestemt straff ikke var tilstrekkelig, og at de helt ekstraordinære vilkårene for å dømme mindreårige til forvaring var oppfylt.

Agder lagmannsrett har satt av tre dager til saken, som går fra 12. til 14. september.