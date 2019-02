Seland er en av bøndene på Sørlandet som er kjent for å levere tidligpoteter hvert år. Det tidligste hun har satt poteter er 10. mars. Nå kunne hun i prinsippet ha satt poteter om en ukes tid.

– Det er jo deilig med varme, jeg kan ikke si noe annet. Men dette er skummelt. Det er altfor tidlig å tenke på å sette poteter, sier hun til NRK.

Da Seland gikk ut på åkeren i formiddag slo varmen mot henne som på en nokså normal sommerdag.

– Kalenderen viser bare 26. februar. Så varmt skal det ikke være på denne tiden.

Gurine Seland kunne gå i t-skjorte på gården i Landvik i Grimstad i dag. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Privat

Rekorden slått med nesten to grader

Det er bare noen åkerlengder fra Seland at Aust-Agders gamle værrekord stod for fall i dag. På Landvik i Grimstad ble det målt 18,7 grader. Den gamle rekorden på 16,9 grader ble satt 28. februar 2012. Norgesrekorden i februar finner man i Møre og Romsdal. I Sunndalsøra ble det målt 18,9 grader 23. februar 1990.

Klimaforskerne tror flere steder i Norge i framtida hopper over vinteren og får sommer omtrent hele året. Bjørn Samset ved Senter for klimaforskning er ikke overrasket over varmerekorden i Aust-Agder.

– At verden blir stadig varmere merker vi særlig om våren. Vekstsesongene begynner tidligere og høsten varer lenger. Hvordan naturen tilpasser seg dette vet vi ennå ikke. Om den norske naturen er robust nok til å tåle dette, er usikkert, sier Samset.

Rekorden vil bli slått igjen

Klimaforsker Hans Olav Hygen fra Meteorologisk institutt er ikke i tvil om at norske varmerekorder står for fall i et mye raskere tempo enn tidligere.

– Kombinasjonen mellom varmt vær og klimaendringer vil føre til at varmerekorder vil blir slått hyppigere i framtida, mener Hygen.

På denne målestasjonen på Landvik i Grimstad ble varmerekorden satt i dag. Foto: Leif Dalen / NRK

Kan få store konsekvenser

Bjørn Samset fra Cicero sier at tidligere vår kan få alvorlige konsekvenser for landbruket.

– I utgangspunktet kan det oppleves positivt for bøndene fordi det gir lengre vekstsesong. Men tidlig pollensesong, som avbrytes av en kuldeperiode, kan skape problemer for blant annet frukt, bær og insekter, forteller Samset.

Klimaforskeren sier man klarer noen «ekstrem-år» innimellom. Men når rekordene står i kø, så skaper det trøbbel i systemet.

– Men helt konkret hvilke effekter dette kan få for landbruket vet vi ikke helt. Det er også det som gjør klimaendringene så skumle, mener Samset.

Gurine Seland sier hun i prinsippet kunne ha satt poteter nå, men tror ikke det er lurt. Man kan fremdeles bli overrasket av kulde. Foto: Odd Rømteland / NRK

Spennende, men utfordrende

Gurine Seland er bekymret, men synes samtidig det er spennende tider å være bonde.

– Jeg tror vi kommer til å se mye mer av dette i framtida. Været blir mer ekstremt i alle retninger. Det er spennende, men samtidig utfordrene, sier hun.