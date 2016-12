Ny teknologi skal øke tryggheten

Til nå har 21 av 30 kommuner på Agder, bestemt seg for å være med på dette.

– At så mange går sammen, er unikt i norsk sammenheng. Det vil plassere Sørlandet fremst innen bruk av velferdsteknologi, sier leder for regional koordineringsgruppe på Agder, Aase Hobbesland, som også er kommunalsjef i Risør.

Da handler det blant annet om døralarmer, fallsensorer, nattkameraer, trygghetsalarmer og GPS-sporing.

– Økt sikkerhet for den enkelte

Det gamle analoge systemet skal skiftes ut med et nytt digitalt system, noe som ifølge Hobbesland vil øke sikkerheten til den enkelte bruker. Det skal være tilfelle både om man bor hjemme eller på institusjon.

Hobbesland sier at dette er et bredt felt med mange alternative løsninger, og nevner blant annet trygghetsalarmer, sensorer i leiligheter og sporing med GPS. Koordineringsgruppen skal se nærmere på dette sammen med aktuelle leverandører.

– Interessante for leverandører

Hobbesland mener det er en fordel at så mange kommuner har valgt å samarbeide om dette.

– Det at flere går sammen, får vi større innkjøpsmakt, og det gjør at vi blir mer interessante for leverandører av slike tjenester, sier Hobbesland.

– Er dere så store at dere kan få leverandører til å lage løsninger spesielt for dere?

– Vi håper at vi treffer på leverandører som vil være med oss videre i utviklingen av dette, sier Hobbesland.

Kristiansand kommune vil i løpet av neste år etablere et døgnbemannet responssenter for den nye trygghets- og varslingsteknologien. Alle kommunene i Agder-fylkene skal kunne kobles opp mot denne sentralen.

Selv om responssenteret tar imot alarmen, vil det være helsepersonell ute i den enkelte kommune som reiser ut til brukerne ved behov.

– Ikke erstatte menneskelig kontakt

Sørlandet er langt fremme fordi vi har vært med på et nasjonalt program som har fått testet ut systemet.

– Og så lang ser det ut til å være vellykket. Men velferdteknologi er alltid bare en del av omsorgen. De som trenger menneskelig kontakt, skal få det, sier Hobbesland.

– Det skal ikke ersatte menneskelig omsorg, legger hun til.