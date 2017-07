Ny spiller til Arendal Fotball

Den nederlandske toppspilleren Vlatko Lazic har signert kontrakt med Arendal Fotball, melder Agderposten. Lazic har spilt for flere nederlandske toppklubber. Sist spilte han for RKC Waalwijk, som spilte på nivå to i det nederlandske seriesystemet.