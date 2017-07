Ny smell for Arendal

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Tirsdag var det Sandnes Ulf som ble for sterke for arendalittene.

Gjestene fra Rogaland vant til slutt 3–2 på Myra.

Det startet bra for Arendal da Fabian Næss sendte laget i ledelsen etter 24 minutter.

Men gleden ble kortvarig. Først måtte målscorer Næss ut med skade. Så kom baklengsmålene i tur og orden.

Fabian Næss stuper inn 1–0 for Arendal. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Snuoperasjon

Kenneth Sola utlignet til 1–1 etter 33 minutter. Bare to minutter senere hadde gjestene snudd kampen da Tomas Kristoffersen klinket til fra over 20 meter.

Ballen gikk rett i vinkelen og dermed stod det 2–1.

Halvtimen før slutt satte Kent Håvard Eriksen 3–1 for Sandnes Ulf.

Det ble spenning i sluttminuttene etter at Arendals Rasmus Lynge Christensen reduserte til 2–3 to minutter på overtid. Men arendalittene maktet ikke å pirke inn utligningen og gikk dermed på sitt tiende tap for sesongen.

Tidvis gode, men holder ikke

– Vi er veldig gode til tider, men så blir vi straffet i de avgjørende situasjonene, sier spiss Avni Pepa.

Han merker at de tre siste kampene har vært mot lag i toppsjiktet. I tirsdagens kamp både skaper og tar Arendal flere sjanser, men likevel holder det ikke til seier.

– Vi scorer jo nok mål til å kunne vinne en kamp, så som et lag må vi være mer defensive, sier Pepa.

Spiss Avni Pepa. Du trenger javascript for å se video. Spiss Avni Pepa.

– Vi vinner for få baller på midtbanen

Arendals trener, Mattias Andersson, tror det er på midtbanen de taper mest.

– Det er for lett å score mot oss. Vi ligger et par hakk etter i duellene på midtbanen, sier treneren.

Andersson har vært trener for Arendal de siste ukene.

– Det må skje litt ting i troppen også. Det er ikke helt bra nok slik det er nå.

Likevel skryter han av at spillerne jobber steinhardt, og har troa på at det kan snu utover i sesongen.

– Det skal ikke noe mirakel til, vi må bare få mer igjen for arbeidet og tette igjen scoringene mot oss, sier Andersson.

Trener for Arendal, Mattias Andersson. Du trenger javascript for å se video. Trener for Arendal, Mattias Andersson.

På jumboplass

Arendal ligg dermed fortsatt helt sist på tabellen. Laget står med ni poeng etter halvspilt serie.

Avstanden opp til sikker plass er på hele sju poeng.

Sandnes Ulf tok tre viktige poeng i opprykkskampen. Laget ligger nå på 4. plass på tabellen à poeng med Start.