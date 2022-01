Ny rekord i Mesternes mester – tok hang-ups i «Jerngrepet»

Det har foreløpig ikke stått på evnen til å bryte grenser i årets sesong av Mesternes mester.

I forrige uke slo Øystein Pettersen en ellevill rekord i sesongpremierens aller første øvelse.

Også denne uken starter det heftig for årets ni deltakere.

Akrobatiske «skills»

Når gjengen ankommer lokasjonen for kveldens første øvelse, er det ingen tvil:

Det er tid for Jerngrepet. Premisset: Den som henger lengst etter armene i en jernstang, vinner. I starten blir det trangt mellom plaskene. Før to minutter passerer, har fem utøvere havnet i vannet. Etter to minutter og 20 sekunder er det kun Nils Jakob Hoff igjen.

Og der blir han hengende en stund.

I fjor slo klatrer Magnus Midtbø en ni år gammel rekord, da han ble hengende fire minutter og 18 sekunder i øvelsen.

Nils Jakob Hoff står over minuttet lenger.

Når femminuttersmerket passeres, smetter roeren til og med inn et par hang-ups til glede for resten.

Etterfulgt av en mer eller mindre elegant salto ned i vannet 24 sekunder senere.

– Verken seier eller rekord var noe jeg hadde sett for meg. Målet i dag var å treffe på de øvelsene jeg klarte, også var det egentlig bare å henge, sier han fornøyd.

Hinderkrasj

Også kveldens andre øvelse finner sted i det våte element.

I «hinderløypa» må utøverne forbi ulike hindre i sørlandsskjærgården, med sekker som blir tyngre for hver runde.

Øystein Pettersen får ingen god start.

Han feilberegner første hinder, og får seg en real trøkk:

Men ingenting er tapt. Skiløperen kommer seg raskt på beina, og løper inn til nok en seier.

– Det er gøy å vinne. Det er lov å si det!

Pettersen er i selskap med Ida Njåtun, som tar en velfortjent førsteplass blant kvinnene.

Tidligere skøyteløper Ida Njåtun løper inn til seier foran håndballspillerne Anja Hammerseng-Edin og Linn-Kristin Riegelhuth Koren. Nadya Khamitskaya Andersen gir alt i første runde, men stivner til utover i konkurransen. Likevel sikrer hun fjerdeplassen foran Madeléne Rubinstein. Øystein Pettersen tråkker over herrenes seiersstrek. Nils Jakob Hoff sikrer seg andreplassen. Det blir duell om tredjeplassen mellom Tommy Rustad og Bjørn Einar Romøren. Sistnevnte må ta til takke med fjerdeplassering.

Rørende prestasjon

Og så er det duket for kveldens desidert heftigste oppgave.

I «vekt-sleden» skal en slede med sandsekker tilsvarende egen kroppsvekt, slepes over en sandbane. Og dyttes tilbake.

Nadya Khamitskaya Andersen får sleden først over banen, men finner raskt ut at returen er mer enn krevende.

Danser Nadya Khamitskaya Andersen hentet frem alle kreftene hun hadde i kveldens siste øvelse. Til slutt kom hun i mål, med hjelp av et par gode meddeltakere. Linn-Kristin Riegelhuth Koren jubler for seier. Andreplassen fikk håndball-kollega Anja Hammerseng-Edin.

Håndballspillerne Koren og Hammerseng-Edin sikret første- og andreplass.

– Jeg var helt i kjelleren. Helt ferdig. Den var røff, erkjenner Hammerseng-Edin.

Og det var flere som måtte grave dypt i kveldens siste øvelse.

Nils Jakob Hoff drar sleden til seg med muskelkraft. Men sliter når den skal skyves tilbake i sanda. Øystein Pettersen skyver med alt han har, og ender nok en gang som nummer én. Tidligere bilsportutøver Tommy Rustad viser viljestyrke. Han havner på tredjeplass. Til slutt er det Bjørn Einar Romøren som står igjen og kjemper.

Romøren har nylig gjennomgått en kreftsykdom.

Utkjørt, men likevel målrettet fullfører han øvelsen for egen maskin.

– Jeg er mektig imponert over prestasjonen Bjørn Einar legger ned med alt han har vært gjennom den siste tiden. Det er helt unikt. All ære til han, sier Nils Jakob Hoff.

Romøren legger ikke skjul på gleden over å fullføre:

– Jeg visste at det kunne bli noen følelser her inne, men jeg hadde aldri sett for meg at det skulle bli så mye. Det betyr mye.

Flere deltakere tok til tårene etter Bjørn Einar Romørens kraftprestasjon i kveldens siste øvelse. Foto: Stian Foss / Nordisk Film/NRK

Etter to episoder er Øystein Pettersen i tet. Han er dermed immun i første natt-test.